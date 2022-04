Onderzoek voor betere diagnose en behandeling van jicht

Het VieCuri ziekenhuis gaat met behulp van de Raman spectroscoop onderzoek doen naar de kristallen die een rol spelen bij de diagnose van alle kristalziekten, waaronder jicht. Bij deze ziekte, een reumatische aandoening, houden nieren veelal teveel uraat (zout van urinezuur) vast. Voor het onderzoek wordt gewrichtsvocht van patiënten geanalyseerd.

In eerste instantie richt het onderzoek zich dus op de reumatische aandoening. In de toekomst wil het ziekenhuis de Raman spectroscoop ook gaan inzetten voor onderzoek van andere ziekten waarbij kristallen een rol (kunnen) spelen, zoals inflammatoire artrose, Alzheimer en slagaderverkalking.

Snellere diagnose en behandeling jicht

Momenteel wordt de diagnose jicht nog gedaan door een combinatie van een gewrichtspunctie, bloed- en röntgenonderzoek. Het onderzoek met de Raman spectroscoop moet in de toekomst sneller, objectiever en accurater een kristaldiagnose mogelijk maken. Dat kan dan weer zorgen voor een betere therapie op maat en (nieuwe) medicatie die doelgerichter kan worden toegepast.

Een snellere diagnose van jicht, en daardoor de mogelijkheid om eerder te starten met de behandeling, kan een complex ziekteverloop, met meer klachten, voorkomen worden.

De Raman spectroscoop

Met de Raman spectroscoop kunnen nieuwe kristallen op een veel specifieker niveau herkenbaar en inzichtelijk worden gemaakt. In het apparaat is feitelijk een gepolariseerde lichtmicroscoop geïntegreerd met Ramanspectroscopie. De kristallen zorgen voor een kleurverandering van het laserlicht dat uit de microscoop komt. Deze kleurverandering is uniek waardoor veel meer kristallen beter geïdentificeerd kunnen worden dan met een polarisatiemicroscoop.

Tijdens het onderzoek worden alle gegevens geanalyseerd en verzameld in een database. De onderzoekers van het VieCuri kunnen zo patronen herkennen waardoor betere diagnoses gesteld kunnen worden, ook op nog onbekende kristallen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Twente. De Raman spectroscoop is mede mogelijk gemaakt door ReumaNederland, Health Holland, Provincie Gelderland en LIOF.