Zorgonderzoek in Twente levert concrete resultaten op

Vier technisch geneeskundigen van ZGT en Medisch Spectrum Twente (MST) hebben hun driejarige Reggeborgh Research Fellowship afgerond. Hun onderzoeken naar onder meer epilepsie, astma, heupfracturen en bekkenbodemklachten hebben geleid tot nieuwe inzichten en toepassingen in de patiëntenzorg. Op 16 september presenteerden de onderzoekers hun resultaten tijdens de afsluiting van de eerste lichting van het programma in Rijssen.

De eerste Research Fellows waren Dieuwke van Dartel en Jaimy Simmering van ZGT en Emilie Kroeze-Klaver en Mattiènne van der Kamp van MST. Binnen het programma kregen zij drie jaar ruimte voor toegepast onderzoek, gecombineerd met persoonlijke en professionele ontwikkeling.

AI en digitale ondersteuning

Kroeze-Klaver onderzocht bij MST hoe de diagnose van epilepsie kan worden versneld met een langdurig EEG van 24 uur, ondersteund door AI. Volgens de gepresenteerde resultaten nam de maximale tijd tot duidelijkheid af van 48 naar 12 weken. Daarnaast waren minder aanvullende onderzoeken en ziekenhuisopnames nodig, wat ook tot lagere zorgkosten leidde.

Van der Kamp richtte zich op digitale ondersteuning van kinderen met astma. De ontwikkelde hulpmiddelen zijn bedoeld om kinderen thuis eerder en beter te begeleiden. De aanpak verbeterde volgens het onderzoek de inhalatietechniek met 20 procent en ging gepaard met 50 procent minder ziekenhuisopnames. De toepassing wordt inmiddels in meerdere Nederlandse ziekenhuizen ingevoerd. Daarnaast gebruikte Van der Kamp gegevens van bijna 200 kinderen om te onderzoeken of AI een verslechtering van astma eerder kan voorspellen. Daarmee wordt gekeken naar mogelijkheden om de zorg verder te personaliseren.

Zorg beter afstemmen op de patiënt

Bij ZGT onderzocht Van Dartel het herstel van ouderen na een heupfractuur. Uit haar onderzoek blijkt dat ouderen met een betere handknijpkracht en patiënten die tijdens hun herstel meer bewegen, gemiddeld beter herstellen. Deze informatie kan worden gebruikt om de begeleiding tijdens het herstel beter af te stemmen op de individuele patiënt.

Simmering onderzocht bekkenbodemklachten met nieuwe beeldvormingstechnieken, waaronder een staande MRI. Haar onderzoek wijst erop dat schade aan de bekkenbodemspieren een belangrijke rol speelt bij het opnieuw ontstaan van een verzakking na een operatie. Ook blijkt de functie van deze spieren samen te hangen met het effect van behandelingen tegen ongewenst urineverlies.

Nieuwe lichting in voorbereiding

Het Reggeborgh Research Fellowship is een gezamenlijk initiatief van Reggeborgh Foundation, ZGT en MST, gestart in 2023 voor het stimuleren van duurzame samenwerking tussen de wereld van nieuwe technologie en de medische praktijk. Naast onderzoek volgen deelnemers een ontwikkelprogramma rond onder meer ondernemerschap, leiderschap en communicatie. Het programma is mede bedoeld om onderzoekstalent in Twente te ontwikkelen en te behouden.

Een tweede lichting is inmiddels een jaar bezig met onderzoeken naar onder andere slaapapneu, beeldvorming van de doorbloeding van de huid, 3D-technologie bij complexe voetafwijkingen en digitale zorg voor chronische huidziekten. In 2027 begint een derde lichting. De komende maanden worden daarvoor vier onderzoeksprogramma's geselecteerd, waarna in het voorjaar de werving van nieuwe Research Fellows start.