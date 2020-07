Oogziekenhuis gaat digitale operatiemicroscoop inzetten

Naast de twee digitale ARTEVO 800 microscopen heeft het Oogziekenhuis nog vijf ‘analoge’ LUMERA 700 ZEIS-operatiemicroscopen aangeschaft. Die worden gebruikt bij staar-, hoornvlies- en glaucoomoperaties. Elke operatiekamer in het ziekenhuis wordt nu uitgerust met een nieuwe operatiemicroscoop. Wanneer alles volgens planning verloopt dan zullen de zeven nieuwe operatiemicroscopen vanaf september allemaal operationeel zijn.

Digitale operatiemicroscoop

Het uitvoeren van een oogoperatie is met behulp van een digitale operatiemicroscoop niet alleen efficiënter, maar ook veiliger. De zogenoemde intraoperative OCT (iOCT) beelden die met de ZEISS ARTEVO 800 gemaakt worden bevatten 39 procent meer OCT informatie (Optical Coherence Tomography).

“Met de iOCT in deze microscopen kunnen we tijdens het opereren scans van het netvlies maken en zo de verschillende structuren van het netvlies direct via het 3D-scherm beoordelen. Het 3D-scherm heeft ook een ergonomisch voordeel. In plaats van de hele operatie iets voorover gebogen door de microscoop te kijken, kunnen we nu de hele operatie rechtop blijven zitten. Iedereen op de operatiekamer kan daarbij precies zien wat de operateur ziet. Dit is heel nuttig voor het OK-team, collega’s uit binnen- en buitenland die meekijken met operaties en voor het opleiden van toekomstige collega’s”, zo vertelt vitreoretinaal chirurg Koen van Overdam.

Nauwkeuriger opereren

De vijf ‘analoge’ LUMERA 700 operatiemicroscopen zijn overigens ook uitgerust met een iOCT. De LUMERA 700 beschikt daarnaast ook over CALLISTO eye markerless. Deze technologie biedt digitale assistentie bij het plaatsen van torische intraoculaire lenzen (IOL’s). Dat maakt handmatige markering overbodig wordt waardoor de lens nog nauwkeuriger geplaatst kan worden.

“De beelden die we met deze nieuwe microscopen kunnen vastleggen zijn kwalitatief veel beter en kunnen goed gebruikt worden voor het verbeteren van de patiëntenzorg, voor onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek. Met onze bevindingen kunnen we samen met ZEISS deze apparatuur continu blijven verbeteren”, aldus Koen van Overdam.

Met de aanschaf van zeven operatiemicroscopen kan het Oogziekenhuis Rotterdam de de kwaliteit en efficiëntie van oogheelkundige ingrepen naar een hoger niveau tillen. Het ziekenhuis behandelt dagelijks patiënten uit heel Nederland die naar Rotterdam komen oor reguliere en complexe oogzorg.

In 2018 introduceerde het Oogziekenhuis Rotterdam naar eigen zeggen eerste operatierobot voor oogchirurgie, Preceyes, in Nederland. Vorig jaar startte het ziekenhuis met een project waarbij het AI-technologie inzet wordt om blindheid als gevolg van de oogziekte glaucoom te voorkomen.