MRI met AI, Spraakgestuurd rapporteren, Innovatieprijs en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de ervaringen van Gelre ziekenhuizen met AI-software op MRI-scanners en de uitbreiding van digitale communicatie tussen Kempenhaeghe en haar patiënten. Verder aandacht voor de innovatieprijs die Haaglanden MC kreeg voor een vernieuwend idee voor slimmer overleg tussen huisarts en internist en een online interactief webinar over spraakgestuurd rapporteren in de ggz van Vliegwiel.

MRI met AI

Gelre ziekenhuizen introduceerden in 2024 de AI-software Deep Resolve op de MRI-scanners in Apeldoorn en Zutphen. Deze technologie van Siemens Healthineers zorgt voor scherpere beelden en kortere scantijden. Collega’s Suzan Everink en Djim Kanters onderzochten de resultaten op basis van gegevens van alle drie de MRI-scanners. De uitkomsten zijn duidelijk: in 2025 konden bijna 2.000 extra patiënten worden gescand ten opzichte van 2024, terwijl de beschikbare scannercapaciteit vrijwel gelijk bleef. Tegelijkertijd bleef de beeldkwaliteit behouden en verbeterde deze in veel gevallen zelfs.

Dankzij de extra capaciteit kunnen patiënten sneller terecht voor een MRI-onderzoek. De invoering van Deep Resolve werd mogelijk gemaakt door financiële steun van Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen. Het project laat zien hoe samenwerking, innovatie en ondersteuning vanuit fondsen bijdragen aan betere en efficiëntere zorg binnen de digitaliseringsvisie van Gelre ziekenhuizen.

Digitale communicatie

Kempenhaeghe zet verder in op digitale communicatie met patiënten. Vanaf mei 2026 worden afspraakbevestigingen niet langer standaard per post verstuurd. Patiënten ontvangen informatie over afspraken en zorg voortaan vooral digitaal via e-mail, MijnKempenhaeghe en de HiX Patiënt app. Ook afspraakherinneringen worden digitaal verzonden. Met deze verandering sluit Kempenhaeghe aan bij de toenemende digitalisering binnen de zorg.

Digitale communicatie maakt het mogelijk om patiënten sneller, eenvoudiger en efficiënter te informeren en draagt bij aan een moderne en toegankelijke dienstverlening. Om belangrijke berichten goed te ontvangen, is het essentieel dat patiënten een actueel e-mailadres registreren in MijnKempenhaeghe. Daarom controleert Kempenhaeghe tijdens contactmomenten actief of contactgegevens nog kloppen en of digitaal contact mogelijk is. Voor sommige complexe of multidisciplinaire afspraken blijft communicatie per post voorlopig bestaan. Meer informatie is beschikbaar via MijnKempenhaeghe.

Innovatieprijs Haaglanden MC

Haaglanden Medisch Centrum won tijdens de landelijke Internistendagen de innovatieprijs van €25.000 met een vernieuwend idee voor slimmer overleg tussen huisarts en internist. Internist-nefroloog Nienke Rorije en internist acute geneeskunde Sharif Pasha ontwikkelden een dagelijks gepland videoconsultmoment tussen huisarts en internist. Het initiatief ontstond vanuit de praktijk op de drukke SEH van HMC Westeinde, waar tussentijdse telefoontjes van huisartsen vaak op onhandige momenten binnenkomen.

Samen met huisartsen startte HMC een pilot met zeven huisartsenpraktijken. Het concept bestaat uit vaste dagelijkse consultblokken van tien minuten, ingepland via ZorgDomein, waarbij huisarts en internist direct beeldcontact hebben. Dit zorgt voor meer rust, overzicht en ruimte voor inhoudelijk overleg, uitleg en onderwijs. De videoconsulten worden onder meer gebruikt voor vragen over hypertensie, schildklierafwijkingen, bloedbeeldproblemen en patiënten die geen ziekenhuisbezoek nodig hebben, maar wel specialistisch advies vragen.

Met de innovatieprijs wil HMC de volgende stap zetten naar één geïntegreerd platform, mogelijk ondersteund met AI voor verslaglegging en samenvattingen. Het initiatief moet bijdragen aan efficiëntere samenwerking, minder werkdruk en betere zorg voor patiënten.

Webinar spraakgestuurd rapporteren ggz

Op 2 juni, 16u00, organiseert Vliegwiel een interactief online webinar over spraakgestuurd rapporteren in de ggz. Deze technologie wordt steeds vaker gezien als oplossing voor de hoge administratiedruk, maar roept ook vragen op over implementatie, draagvlak en praktische opbrengsten. Tijdens het webinar delen verschillende ggz-instellingen hun ervaringen uit de praktijk.

Projectleider Sanneke van den Bos geeft een toelichting op het stappenplan voor duurzame implementatie. Daarna bespreekt Wouter Gude de feiten en fabels rondom spraakgestuurd rapporteren, waaronder weerstand bij behandelaren, tijdswinst en opschaling. Ook deelt Matthijs Jantzen lessen uit de praktijk van grootschalige invoering. Het webinar biedt concrete inzichten, eerlijke praktijkverhalen en ruimte voor vragen en discussie voor projectleiders en behandelaren in de ggz.

