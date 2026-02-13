AI-competentietest, Diamant status MUMC+, bestuurswisselingen en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een nieuwe AI-competentietest van de Federatie Medisch Specialisten, de Diamant Qualicor status voor het Maastricht UMC+ en de definitieve overstapcijfers van de zorgverzekeraars. Verder ook aandacht voor de aanstaande benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter van Haaglanden Medisch Centrum en een nieuw bestuurslid bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

AI-competentietest

De Federatie Medisch Specialisten heeft een AI-competentieset gepubliceerd die beschrijft welk basisniveau van AI-geletterdheid nodig is voor aios en medisch specialisten. Aanleiding is de toenemende invloed van AI op kwaliteit, veiligheid en vertrouwen in de zorg, en de Europese AI-verordening die organisaties verplicht aandacht te besteden aan AI-geletterdheid.

De competentieset is ontwikkeld door de Commissie AI van de Federatie in samenwerking met het project Ruimte voor opleiden en vertaalt wettelijke en maatschappelijke eisen naar de dagelijkse praktijk. Centraal staan het begrijpen van AI-toepassingen, het kritisch beoordelen van uitkomsten, het waarborgen van patiëntveiligheid en transparante communicatie met patiënten. De set vormt een fundament voor verdere scholing en sluit aan bij de visie Medisch Specialist 2035. In 2026 volgt een leermodule in de Digitale Leeromgeving. Andere organisaties worden uitgenodigd de set als basis te gebruiken voor eigen AI-opleidingen.

Diamant status voor Maastricht UMC+

Maastricht UMC+ heeft opnieuw de Qualicor-accreditatie behaald en is dit keer onderscheiden met het hoogste niveau: Diamant. Daarmee stijgt het ziekenhuis van het eerdere Platina-niveau naar de top van het accreditatiestelsel. De erkenning bevestigt de hoge kwaliteit en veiligheid van zorg en laat zien dat Maastricht UMC+ structureel werkt aan verbetering. Onafhankelijke auditoren prezen onder meer de sterke samenwerking, professionele cultuur en het aanpassingsvermogen van de organisatie binnen een complexe zorgomgeving.

Tegelijkertijd zijn ook aandachtspunten benoemd, waaronder infectiepreventie, medicatieveiligheid en patiëntidentificatie. Voor deze thema’s worden aanvullende verbeterplannen opgesteld om de kwaliteitsontwikkeling verder te versterken. De Qualicor-accreditatie sluit aan bij de strategische koers van Maastricht UMC+, waarin excellente patiëntenzorg, continu leren en verbeteren en samenwerking centraal staan. Het ziekenhuis ziet de accreditatie niet alleen als erkenning, maar ook als hulpmiddel om kwaliteit duurzaam te blijven verbeteren.

Ruim 1 miljoen overstappers

In het afgelopen overstapseizoen zijn circa 1,15 miljoen Nederlanders gewisseld van zorgverzekeraar. Dat komt neer op 6,4 procent van alle verzekerden, zo blijkt uit het definitieve overstapcijfer dat Vektis heeft gepubliceerd. Het percentage ligt iets hoger dan het voorlopige cijfer dat begin januari werd gemeld, omdat toen nog niet alle wijzigingen waren verwerkt.

Desondanks is het aantal overstappers lager dan in het voorgaande jaar. Een mogelijke verklaring is dat de zorgpremies dit jaar nauwelijks afwijken van die van vorig jaar, waardoor er minder aanleiding was om over te stappen. In april publiceert Vektis de jaarlijkse Zorgthermometer Verzekerden in Beeld, waarin nader wordt ingegaan op de gemaakte keuzes voor basis- en aanvullende verzekeringen en het eigen risico.

Nieuwe bestuursvoorzitter HMC

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) benoemt Mario Korte per 1 mei 2026 tot nieuwe bestuursvoorzitter. Hij volgt Ingrid Wolf op en vormt samen met Martijn Wiesenekker en Pieternel Hummelen de raad van bestuur van het Haagse topklinische ziekenhuis. Korte is momenteel bestuurder bij Máxima MC en heeft een achtergrond als internist-nefroloog. Daar speelde hij een belangrijke rol in de strategische ontwikkeling, met aandacht voor wetenschap, duurzaamheid en waardegedreven zorg.

Korte ziet HMC als een ziekenhuis met een sterke identiteit, maatschappelijke rol en onderscheidende speerpunten zoals het Traumacentrum en Neurocentrum. Hij wil bouwen aan een toekomstbestendig HMC waarin zorg, innovatie en toegankelijkheid samenkomen. De kernwaarden ‘liefde en lef’ sluiten volgens hem goed aan bij zijn leiderschapsvisie, waarbij vernieuwingskracht essentieel is.

De raad van toezicht van HMC spreekt vertrouwen uit in zijn verbindende stijl en resultaatgerichtheid. Ook Máxima MC bedankt Korte voor zijn inzet en bijdrage aan de versterking van kwaliteit, duurzaamheid en medische innovatie.

Nieuw RvB-lid WZA

Eline van Slobbe-Bijlsma is per 1 mei 2026 benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Zij volgt Esther Agterdenbos-van de Ree op, die de afgelopen 15 maanden als interim-bestuurder actief was. Van Slobbe brengt ruime ervaring in de ziekenhuiszorg mee. Ze werkte jarenlang als anesthesioloog-intensivist bij Tergooi MC en vervulde daar diverse bestuurlijke functies, waaronder voorzitter van de Medisch Specialistische Raad en de Vereniging Medische Staf.

Daarnaast is zij momenteel lid van de raad van toezicht van Alrijne Zorggroep. De raad van toezicht typeert haar als een verbindende en toegankelijke bestuurder met een sterke focus op samenwerking, eigenaarschap en duurzame resultaten. Vanaf mei vormt zij samen met Erwin van Santen een collegiaal bestuur. Beiden kijken uit naar de samenwerking en willen gezamenlijk bouwen aan een toekomstbestendig WZA en hoogwaardige patiëntenzorg.

