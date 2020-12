Parnassia implementeert e-health platform voor betere GGZ

De beslissing van Parnassia Groep om een e-health platform te gaan inzetten moet naast het verhogen van de betrokkenheid van cliënten en zorgverleners ook leiden tot het aanbieden van meer persoonlijkere zorg. Verder streeft Parnassia met het e-health platform ook naar ook naar het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende zorgverleners.

“Het is onze overtuiging dat het toevoegen van technologie aan een persoonlijke behandelrelatie het mogelijk maakt om een meer gepersonaliseerde behandeling te geven met een betere kwaliteit”, aldus Sjoerd van Breda, financieel bestuurder van Parnassia Groep.

E-health platform voor betere GGZ

Patiënten krijgen straks toegang tot het e-health platform. Dat kan via smartphone, tablet of pc. Het platform voorziet tevens in de ondersteuning van standaarden, zoals Koppeltaal. Op het platform kunnen patiënten onder andere gebruikmaken van welkomstmodules, apps en zelfhulpmodules. Het platform biedt ook de mogelijkheid om met zorgverleners te chatten of beeldbellen. Patiënten kunnen via het platform in hun behandeltraject ook gevalideerde e-health interventies volgen. Parnassia beschikt over een rijk aanbod van dergelijke interventies. Daarin vervullen de interventies van Ortec – New Health Collective een belangrijke rol.

“We zien dat e-health een belangrijke rol speelt in het verkorten van de lange wachttijden door bijvoorbeeld de inzet van persoonlijke welkomstmodules, apps en zelfhulpmodules. Patiënten kunnen alvast starten met diverse eHealth modules. Dit sluit aan op de landelijke ontwikkeling naar blended care waarin GGZ-zorg deels op fysieke wijze en deels digitaal wordt aangeboden. We zijn erg blij dat we nu samen met Philips dit eHealth platform kunnen introduceren voor patiënten en collega’s”, vertelt Sjoerd van Breda.

“Tijdens de uitbraak van het coronavirus heeft Philips de vraag naar e-health zien toenemen”, zegt Arjan Karens, Head of Philips VitalHealth Benelux. “Samen zetten Parnassia en Philips de volgende stap in het aanbieden van e-health voor de GGZ. Het doel is verder digitaliseren, verbeteren en betaalbaar houden van de zorg. We streven ernaar om een digitale omgeving te creëren met Engage waar patiënten en zorgverleners met elkaar kunnen werken aan een betere gezondheid. We doen dit niet alleen voor ziekenhuizen maar zetten juist ook in op ondersteuning van GGZ-, thuiszorg en huisartsen.”

Digitale zorg voor behandeling

Parnassia Groep biedt al langer digitale zorg als onderdeel van behandeltrajecten. Zo geeft het cliënten voor wie het belangrijk is om snel geholpen te worden met psychische klachten sinds september 2020 de optie om een volledige of gedeeltelijke online behandeling te starten. Daarvoor werkt de ggz- samen met PsyQ, Youz en Indigo. De zorgverleners stellen dat een behandeling die volledig online gegeven wordt net zo effectief is als een reguliere behandeling. Daarnaast zorgt het voor kortere wachttijden.

Zorg op afstand groeit

Binnen de GGZ als geheel is het aanbod van e-health toepassingen, online behandelingen en ander vormen van zorg op afstand, of hybride zorg, tijdens de coronacrisis enorm gegroeid. Onderzoeken toonden aan dat de inzet van online GGZ tot een toename van 40 procent van de behandelcapaciteit kan leiden.

Daarnaast is uit ander onderzoek ook gebleken dat online behandelingen, en zorg op afstand oplossingen, zeker niet voor álle ggz-patiënten geschikt zijn. Met het aanbieden van zowel online, digitale als fysieke behandeltrajecten kan de juiste mix gevonden worden om altijd de beste en meest geschikte zorg te leveren.