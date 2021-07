Patiëntenfederatie: ‘Apple-PGO biedt mogelijkheden’

Apple, vergroot elk jaar zijn investeringen in zorggerelateerde technologie en diensten. Steeds vaker worden gezondheidsfuncties – zoals het meten van de hartslag – gebruikt in grote onderzoeken. Het concern maakte de PGO-achtige updates van de Health app bekend op het jaarlijkse WWDC-evenement voor softwareontwikkelaars. De aanpassingen aan de Apple Health app en het bijbehorende platform, moeten het vanaf de herfst van 2021 mogelijk maken om gezondheidsdata te delen met zorgverleners. Dit geldt overigens vooralsnog alleen voor Amerikaanse gebruikers.

Apple speelt in op zorgen

“Natuurlijk moet je voorzichtig zijn als het om privacy gaat, en ook speelt het feit dat de data op Amerikaanse servers staan een rol”, aldus Heldoorn. “Maar de manier waarop Apple zijn devices inricht, kent ook veel goede kanten. Deze methoden zijn zeer gebruiksvriendelijk, en ze spelen in op zorgen van mensen rond hun gezondheid. Dat zie je bijvoorbeeld aan de hartfilmpjes die je met een Apple Watch kunt maken. Techbedrijven weten goed waar hun klanten behoefte aan hebben en spelen daarop in. Dat is de kern van hun business en daar komen veel zinvolle innovaties uit voort waar we van kunnen leren.”

Apple voegt de komende periode onder meer trendanalyses toe aan de Health app. Denk aan veranderingen in bloedsuikerspiegel, gewicht, ademhaling, hartslag en het slaap- en beweegpatroon. Gebruikers kunnen op dit vlak doelstellingen formuleren en per dag kijken of zij deze halen. Heldoorn: “Ook dat is iets waar behoefte aan is. Dat blijkt ook uit de gesprekken die wij met onze achterban hebben. Mensen willen niet alleen kijken naar hun gegevens in een PGO, maar ze willen er ook iets mee kunnen doen. Als je daarin slaagt, genereer je vanzelf een vraag.”

Gezondheidsdata delen als PGO

Gebruikers van de Apple Health app kunnen binnenkort zelfs gezondheidsdata gaan delen met zorgverleners – de kern van de PGO’s zoals die in Nederland worden ontwikkeld. Heldoorn: ‘Maar hier hebben we afgesproken dat uitwisseling met PGO’s via MedMij gaat. Dat label staat garant voor veilige en betrouwbare uitwisseling. De kans dat Apple gaat werken op basis van de MedMij-standaarden lijkt me op korte termijn niet zo groot, want daarvoor is de Nederlandse markt te klein.”

Apple wil het ook mogelijk maken om via de Health app data te delen met zorgverleners.

Maar wellicht ziet Apple andere mogelijkheden, denkt Heldoorn. “Apple koppelt met het EPD van het Amerikaanse Epic, dat ook in Nederlandse ziekenhuizen wordt gebruikt. Een optie kan verder zijn dat een Nederlandse PGO-leverancier als intermediair gaat fungeren. De gegevensuitwisseling gebeurt namelijk volgens HL 7 FHIR-standaarden, zoals die we ook in Nederland gebruiken. Er is wat dat betreft van alles mogelijk en ik ben dus heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. We gaan het met belangstelling volgen. De kans dat we er op de een of andere manier van kunnen leren of beter van worden, lijkt me niet ondenkbeeldig.”