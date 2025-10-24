Philips en Securitas werken samen aan hartveilige werkomgevingen

Philips, Securitas en Medic Assist gaan een strategisch partnerschap aan om meer hartveilige werkplekken en gemeenschappen te realiseren. Binnen de samenwerking worden Philips AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) geïntegreerd in de beveiligings- en bewakingsoplossingen van Securitas. Zo kunnen beveiligingsmedewerkers, getraind in reanimatie (CPR) en AED-gebruik, direct optreden bij een plotselinge hartstilstand, wanneer elke seconde telt.

De samenwerking biedt klanten een ‘AED-as-a-service’-model, waarbij verbonden Philips AED’s continu worden gemonitord, onderhouden en ondersteund door getraind personeel. Securitas zorgt ervoor dat elke AED operationeel blijft, terwijl Philips en Medic Assist de technologie, service en training leveren. Hiermee willen de partijen de overlevingskans bij hartstilstanden aanzienlijk vergroten. “Door AED’s toe te voegen aan onze beveiligingsoplossingen, kunnen onze mensen sneller handelen in noodsituaties,” zegt Kim Høyberg Andersen, Vice President Global Clients Sales bij Securitas. “Met de juiste training en hulpmiddelen kunnen we écht het verschil maken wanneer elke seconde telt.”

Hartveiligheid op de werkvloer

Volgens Philips vindt naar schatting 15% van alle hartstilstanden buiten het ziekenhuis plaats op de werkvloer. “Door samen te werken met Securitas en Medic Assist brengen we levensreddende zorg dichter bij mensen,” zegt Agnieszka Romero, Head of Emergency Care EMEAI bij Philips. “Niet alleen via technologie, maar door mensen in de frontlinie te versterken met kennis en vertrouwen.”

Philips AED’s zijn ontworpen om eenvoudig, betrouwbaar en verbonden te zijn. Ze geven automatisch meldingen bij onderhoud en zijn direct inzetbaar in noodgevallen. In combinatie met de beveiligingsdiensten van Securitas ontstaat een sluitend systeem van preventie, monitoring en snelle interventie, waarmee bedrijven hartveilige zones kunnen creëren.

Volledig ontzorgde oplossing

Ook Medic Assist ziet in de samenwerking een belangrijke stap richting een 360-graden AED-oplossing. “Door Philips’ technologie te combineren met onze functies voor externe monitoring, speciale kasten en service, nemen we veel operationele zorgen weg bij klanten,” aldus Sven de Waal, VP Global Sales bij Medic Assist.

De drie bedrijven benadrukken dat de samenwerking verder gaat dan technologie alleen: het draait om bewustwording, paraatheid en levensreddende actie, waar en wanneer dat nodig is.