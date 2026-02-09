Pilot met helpersnetwerk en GPS-trackers blijkt succesvol

Een jaar lang werd in Sinnehiem (ZuidOostZorg) in Haulerwijk geëxperimenteerd met een helpersnetwerk, gekoppeld aan de Otiom GPS-tracker. Centraal in de pilot stond de ambitie om bewoners zo veel mogelijk hun gewone leven te laten leiden. Daarbij stond drie vragen centraal: de wens om naar buiten te gaan, de mogelijkheden die iemand nog heeft en de ondersteuning die het eigen netwerk kan bieden. ZuidOostZorg wil dat bewoners hun dagelijkse leven blijven leven; sociale netwerken en hulpmiddelen zoals de GPS-tracker spelen daarin een zichtbare rol.

Het helpersnetwerk laat zien hoe dit in de praktijk werkt. Het helpersnetwerk bestaat uit betrokken buurtbewoners die via een app een seintje krijgen wanneer een bewoner buiten de persoonlijk ingestelde veilige zone rond de locatie komt. Een helper kan vervolgens ondersteuning bieden door iemand op een rustige manier te benaderen, samen een stukje op te lopen of, wanneer dat nodig is, te helpen de weg terug te vinden naar Sinnehiem.

Daarmee zorgt het helpersnetwerk voor meer vrijheid om naar buiten te gaan, extra ondersteuning bij desoriëntatie, minder druk op het zorgteam en een grotere betrokkenheid van de buurt. De pilot kreeg op een vanzelfsprekende manier vorm. Via medewerkers van Sinnehiem en Stellinghaven in Appelscha meldden buurtbewoners zich spontaan aan.

Spontaan idee

In korte tijd ontstond een enthousiaste groep helpers, veelal mensen zonder een directe band met de bewoners. De werkgroep Helpersnetwerk van ZuidOostZorg ondersteunde dit initiatief met praktische handleidingen en heldere voorwaarden, een aanmeldpagina op de website en informatie- en oefenbijeenkomsten om helpers zorgvuldig voor te bereiden.

De ervaringen met de pilot zijn overwegend positief. Helpers voelden zich betrokken en gewaardeerd, de app bleek gebruiksvriendelijk en de meldingen waren duidelijk. Daarnaast ontstonden er mooie ontmoetingen tussen bewoners en helpers, soms eindigend met een kop koffie of een praatje in de tuin.

Locatie-updates

Ook waren er naar aanleiding van de pilot een paar aandachtspunten. Door vertraagde locatie-updates en een te vroeg ingesteld alarm mistten helpers en zorgmedewerkers elkaar soms. Daarnaast vroeg de techniek bij sommige helpers om extra gewenning. Deze inzichten worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van het initiatief.

Leefcirkels XL

Bijna tien jaar geleden publiceerde ICT&health een artikel over een van de eerste initiatieven op het gebied van meer bewegingsvrijheid met behulp van technologie.

Samen met zorgorganisaties TanteLouise en Zonnehuisgroep Amstelland startte e-healthinstituut Vilans destijds het project Leefcirkels XL. Het initiatief bouwde voort op het eerder ontwikkelde leefcirkelconcept, dat mensen met dementie op gesloten verpleeghuisafdelingen meer bewegingsvrijheid gaf met behulp van technologie.

Met Leefcirkels XL werd dit uitgebreid naar bewegingsvrijheid buiten de locatie via gps-technologie. Cliënten reageerden hier positief op, maar er bleven verbeterpunten bestaan, vooral op het gebied van veiligheid. Daarom zocht Vilans naar partijen met expertise in nieuwe generaties gps-technologie om de resultaten verder te verbeteren.