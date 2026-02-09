Subsidie PreciseOnco voor precisiekankerbehandeling

Philips ontvangt Europese steun voor PreciseOnco, een vijfjarig onderzoeksprogramma dat geavanceerde beeldvorming, robottechnologie en AI inzet om minimaal invasieve kankerbehandelingen te verbeteren. Het consortium, gefinancierd door het Innovative Health Initiative (IHI), onderzoekt in vijf klinische studies hoe precisietechnologie de behandelingsresultaten kan standaardiseren en optimaliseren, met als doel patiënten veiliger en effectiever te behandelen. De EU-bijdrage van 14,9 miljoen euro wordt aangevuld met 9 miljoen euro aan industriële bijdragen en middelen in natura.

“Door spectrale beeldvorming, AI-gedreven software en robotische begeleiding te combineren, ontwikkelen we nieuwe oplossingen die artsen helpen kanker met meer precisie, vertrouwen en snelheid te behandelen. Dit leidt tot betere uitkomsten voor patiënten en een efficiënter gebruik van ziekenhuiscapaciteit”, vertelt Bert van Meurs, Chief Business Leader Image Guided Therapy bij Philips. Slimme beeldvorming en robotische precisie openen volgens Van Meurs nieuwe mogelijkheden voor minimaal invasieve kankerbehandelingen. Eind vorige maand meldden we ook dat Philips voor het dertiende jaar op rij is opgenomen in de Clarivate Top 100 Global Innovators.

Samenwerkingsverband

PreciseOnco is een publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van innovatie dat experts uit de industrie, onderzoeksorganisaties, medische verenigingen en toonaangevende Europese ziekenhuizen samenbrengt. Binnen dit partnerschap werken industriepartners Philips, Quantum Surgical en IGEA nauw samen met het European Institute for Biomedical Imaging Research (EIBIR) als onderzoeksinstituut en met de Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) als medische vereniging.

Daarnaast zijn verschillende academische partners betrokken, waaronder het University Hospital Cologne (Uniklinik Köln) in Duitsland, het University Medical Center Utrecht (UMCU) en het Leiden University Medical Center (LUMC) in Nederland, evenals twee grote universitaire ziekenhuisnetwerken in Frankrijk: Assistance Publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP, Hôpital Henri-Mondor) en de Hospices Civils de Lyon (HCL).

Toename van kanker

Doordat mensen steeds ouder worden, neemt ook het aantal mensen dat op latere leeftijd kanker ontwikkelt toe. Als antwoord op deze groeiende uitdaging in de zorg is interventionele oncologie in opkomst. Interventionele oncologie is een subspecialisme van de interventieradiologie waarbij tumoren minimaal invasief worden behandeld met beeldgestuurde technieken, zoals CT, MRI of echografie. Via kleine incisies of katheters kunnen artsen tumoren bijvoorbeeld verhitten (ablatie), bevriezen, of gericht medicatie toedienen, vaak zonder grote operatie.

Kortere hersteltijd

Voor patiënten betekent deze behandelmethode kortere hersteltijden en minder bijwerkingen. Daarbij is het volgens Philips van belang dat de prestaties van medische beeldvorming en de precisie waarmee artsen instrumenten naar tumoren kunnen leiden steeds beter worden. Het PreciseOnco-consortium heeft als doel een reeks geïntegreerde technologieën te ontwikkelen die een volgende sprong voorwaarts betekenen in de precisiekankerzorg.

Het onderzoeks- en innovatieprogramma richt zich op spectrale beeldvorming, een geavanceerde vorm van CT en cone-beam CT die veel meer informatie over weefsel levert dan gewone scans. Zo kunnen artsen beter onderscheid maken tussen tumoren, bloedvaten en gezond weefsel. Door röntgenstralen op verschillende energieniveaus te gebruiken, zien ze precies welk weefsel ze behandelen.

Minimaal invasief

Naast de geavanceerde beeldvorming zal PreciseOnco robotgestuurde systemen gebruiken die op basis van realtime scans naalden en andere interventie-instrumenten met een nauwkeurigheid van minder dan een millimeter kunnen begeleiden. Het consortium werkt ook aan de verdere ontwikkeling van elektrochemotherapie, een minimaal invasieve behandeling die elektrische pulsen combineert met chemotherapie om kankercellen gericht aan te pakken, terwijl gezond weefsel zoveel mogelijk wordt gespaard.

De technologieën worden aangestuurd door AI-algoritmen die zijn ontworpen om de beeldkwaliteit te verbeteren, de stralingsdosis te verminderen, geavanceerde visualisatiesoftware te stroomlijnen en realtime feedback te geven over het succes van de behandeling tijdens de ingreep. Hiermee kunnen artsen bevestigen dat tumoren volledig zijn behandeld voordat de patiënt de operatiekamer verlaat.

Vijf klinische studies

Het PreciseOnco-project voert vijf klinische studies uit om spectrale beeldvorming en robotgestuurde begeleiding in de praktijk te testen en te valideren bij verschillende vormen van kanker. De studies richten zich op de ontwikkeling van geavanceerde beeldvormingstechnologie, AI-ondersteunde analyse, integratie van robotica, multicentervalidatie en gezondheidseconomische evaluatie.

De projecten zijn:

VISTA (Virtual Spectral Imaging for Superior Thermal Ablation Guidance): Verbetering van lever- en nierablatieprocedures en radio-embolisatie van de lever met spectrale beeldvorming.

SPOT ON (Spectral angiography-computed tomography to Optimize percutaneous Tumor ablation): Gebruik van spectrale CT voor betere tumorgerichtheid en behandelingsplanning.

HORA EST HCC 2: Combinatie van thermische ablatie en transarteriële chemo-embolisatie (TACE) in één sessie voor hepatocellulair carcinoom.

SPECTRA-L (Spectral Performance Evaluation of a CT-Equipped Therapeutic Radiology Angio Suite in Liver): Testen van spectrale beeldvorming bij TACE-procedures.

LASER (Locoregional therApies Spectral Evaluation of Responses): Ontwikkeling van beeldvormende biomarkers om het succes van behandelingen voor verschillende kankersoorten te voorspellen.

Samen moeten deze studies het bewijs leveren voor de brede toepassing van spectrale beeldvorming en robotica in Europese kankercentra, zodat meer patiënten toegang krijgen tot geavanceerde minimaal invasieve behandelingen. De website van het PreciseOnco-project is binnenkort beschikbaar op www.preciseonco.eu. De CORDIS-projectpagina voor PreciseOnco is hier te vinden.