POP-poli Treant en GGZ Drenthe biedt steun aan kwetsbare zwangeren

Vrouwen die tijdens zwangerschap of kraamtijd kampen met psychische problemen kunnen vanaf dit jaar terecht op de POP-poli van Treant. De nieuwe polikliniek is een samenwerking met GGZ Drenthe en biedt gespecialiseerde zorg op het snijvlak van psychiatrie, verloskunde en kindergeneeskunde. Doel is om moeder, kind en gezin vroegtijdig te ondersteunen, met aandacht voor diagnostiek, behandeling en begeleiding, zodat kwetsbare zwangeren niet tussen wal en schip vallen.

De POP-poli is onderdeel van het bredere POP-netwerk in de Veenkoloniën, waarin zorgverleners van verschillende disciplines samenwerken om psychische kwetsbaarheid tijdens de zwangerschap beter te herkennen en aan te pakken. Door deze integrale aanpak kunnen problemen sneller worden gesignaleerd en behandeld, waardoor het risico op complicaties voor moeder en kind wordt verminderd. Het initiatief benadrukt het belang van naadloze samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en medisch-specialistische zorg.

Psychische kwetsbaarheden

Hoewel Drenthe relatief veel zwangere vrouwen kent met psychische kwetsbaarheden, vaak met ingewikkelde en meervoudige problematiek, ontbrak bij Treant tot nu toe een POP-poli. Vanuit Treant en GGZ Drenthe groeide daarom de gezamenlijke wens om zo’n polikliniek op te zetten. Het resultaat is een nieuwe samenwerking: Treant neemt de verloskundige en kindergeneeskundige zorg voor haar rekening, terwijl GGZ Drenthe de psychiatrische begeleiding verzorgt.

Gynaecoloog Marjon Riksen van Treant en psychiater Cecil Prins-Aardema van GGZ Drenthe: “We zijn erg blij met onze nieuwe samenwerking. Zo kunnen we samen écht het verschil maken in de zorg voor deze zwangeren.”

Laagdrempelig en dichtbij

Op de POP-poli werken gynaecologen en kinderartsen van Treant nauw samen met psychiaters en verpleegkundigen van GGZ Drenthe, verloskundigen uit de eerste en tweede lijn en andere specialisten, zoals medisch maatschappelijk werkers. Het doel: de zorg voor moeder en kind laagdrempelig én van hoge kwaliteit maken, zodat het hele gezin zo goed mogelijk kan starten. Zwangeren met een psychische kwetsbaarheid uit de regio kunnen via hun huisarts een eerste afspraak maken. De polikliniek is gevestigd op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.

Regionaal initiatief in Twente

Deze week schreven we ook over een ander, regionaal initiatief voor zwangere vrouwen. Twente is namelijk de eerste regio in Nederland waar alle zwangeren, ongeacht zorgverzekeraar, verloskundige praktijk of ziekenhuis, gebruikmaken van dezelfde regionale geboortezorg-app. De toepassing, ontwikkeld in samenwerking met ‘Zorg bij jou’, wordt momenteel breed uitgerold binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband Twente.

Na een eerdere introductie in het Medisch Spectrum Twente (MST) starten nu ook de twintig verloskundige praktijken in Twente en ziekenhuis ZGT met het aanbieden van de Patient Journey App. Zorgverzekeraar Menzis maakt de regionale uitrol mogelijk door de toepassing te financieren voor alle zwangeren in Twente.