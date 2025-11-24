Problemen? Oplossingen! De meest innovatieve sessie van de #IWC26

Licht als een veertje sluit ik de deur van mijn huisartsenpraktijk. De glimlach om mijn mond verschijnt er als vanzelf. Het was een zinnige en nuttige dag, een dag die me energie geeft. Niet dat de narigheid van sommige patiënten van vandaag me onberoerd laat, integendeel. Maar ik kon wat voor ze betekenen, samen met alle mensen met wie ik het goed functionerende netwerk rondom ze vorm. En het lukte ons ook om ze eigen regie te geven.

De naadloze communicatie tussen de relevante partners verliep vlekkeloos. Databeschikbaarheid, ooit een nog wat vage kreet, bleek daadwerkelijk de zorg een boost te hebben gegeven. Patiënten die minder complexe zorg nodig hadden, bleken dat grotendeels zelf op te kunnen lossen, en wisten heel goed de weg zodra er hulp van een professional nodig was. De vraag kwam dan ook goed gestructureerd de praktijk binnen, zodat ook duidelijk was wie dat op kon pakken.

Probleem: zinloos werk

Ik denk nog eens terug aan de tijd dat er wel meer veelbelovende vage kreten waren in de zorg. De tijd dat die glimlach meer moeite had om zich te vormen, na de zoveelste gestresste en veel te lang uitgelopen werkdag. Waarbij ik het gevoel had veel te veel tijd kwijt te zijn aan zinloos werk. Alleen het opstarten van alle applicaties waarmee ik die dag moest werken kostte me minuten extra. Om nog niet te spreken van de conclusie dat er altijd wel ééntje was die een storing vertoonde.

Patiënten vonden hun weg niet meer in de zorg, stonden overal te lang in de wacht. Ook de toegangstijd tot de huisartsenpraktijk, waar laagdrempelige toegankelijkheid nagestreefd werd, begon op te lopen. De informatiestroom naar zowel patiënten als zorgverleners, was zover uitgedijd dat eigenlijk niemand meer in de gaten had wat nu werkelijk belangrijke informatie was. Ik had het ooit geteld: Als huisarts moest ik overzicht houden over meer dan dértig kanalen waarlangs relevante patiënteninformatie binnen kon komen. Niet zo gek dat de workflow onbeheersbaar werd.

Oplossing: vergt veel tijd en energie

Tegelijk waren er enorm veel welwillende mensen aan de slag om de problemen op te lossen. Werkgroepen met vertegenwoordigers uit alle gremia, kwamen met regelmaat bij elkaar om het met enorme energie mogelijk te maken een onderdeel uit het patiëntendossier voor iedereen beschikbaar te maken. Na jaren vergaderen lukte dat vaak ook wel, grotendeels, voor bijna iedereen, tot in ieder geval de volgende update van een van de systemen.

Maar dat was verleden tijd. De NZA, destijds door de rechter op hun vingers getikt vanwege hun niet toereikende rekennorm van 36 uur werken bij een voltijds functie als huisarts, bleek toch per ongeluk een vooruitziende blik te hebben. Het kwam nu in ieder geval een heel eind in de goede richting.

En dat was te danken aan de innovatoren, die plotseling overal op bleken te duiken tijdens “the most innovative session” op het ICT&Health World Conference 2026. Na de oproep, doken er tientallen goede ideeën op. De jury pikte daar 5 inzendingen uit, die op het congres zelf een korte pitch lieten zien. Er bleken briljante ideeën bij te zitten! Wat was ik blij met deze injectie van wilde, bruisende, en onverwachte invallen, die uiteindelijk hebben geleid tot betere zorg. Jazeker, ik kan achteraf maar één ding constateren: Er zijn problemen. Maar er zijn ook nog oplossingen!

