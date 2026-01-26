Professionaliteit 2026: Data Driven Doctor in ‘Most Innovative’ Arena

Over minder dan 48 uur transformeert het MECC Maastricht tot het absolute epicentrum van een zorgrevolutie tijdens de ICT&health World Conference (IWC26). Dit is geen beleefd congres; dit is de arena waar de toekomst van ons vak wordt beslist. Voor mij, als Data Driven Doctor, is dit hét moment om de koers te bepalen. Professionaliteit anno 2026 betekent niet lijdzaam toezien hoe technologie onze spreekkamers overspoelt; het betekent de regie opeisen, de dialoog dicteren en onwrikbaar borgen dat elke innovatie de relatie met onze cliënt versterkt.

De eed als digitaal fundament voor leiderschap

Onze medische professionaliteit vraagt om een arts die de koers bepaalt ten behoeve van de samenleving. Als we de eed van Hippocrates vertalen naar de dynamiek van 2026, zien we een glasheldere opdracht: het beschermen van de menselijke maat in een wereld die gedomineerd wordt door data. Wij zijn degenen die klinische wijsheid inbrengen en innovaties verrijken, maar ze ook resoluut terugsturen naar de tekentafel als ze de essentie van ons vak — de menselijke verbinding — uit het oog verliezen.

Echte interactiviteit tussen arts en tech-pionier is de rauwe motor van creativiteit. Door die dialoog scherp op te zoeken, borgen we dat zorginnovaties daadwerkelijk waarde toevoegen aan het zorgproces en gezondheid. Tijdens ‘The Most Innovative Session’ zetten we deze visie om in actie.

Waar innovatiekracht en klinisch meesterschap botsen

Ik daagde de vijf visionaire genomineerden uit: wie móét jouw verhaal horen om de zorgtransformatie in een stroomversnelling te brengen? Hun antwoorden vormen de kern van wat professioneel leiderschap vandaag de dag inhoudt. Hier zijn de pioniers en hun persoonlijke uitnodigingen voor de vuurdoop:

Bram Smeets (Purewick): Kan zich schrap zetten voor een zaal vol kritische verpleegkundigen die de klinische realiteit bewaken. Hij zoekt de confrontatie met 'firestarters' zoals Lucien Engelen omdat hij weet dat innovatie pas écht vlam vat als de werkvloer het eigenaarschap claimt.

Ergin Borova (Orange Melons): Richt zich op de volledige logistieke keten en nodigt Olga van Diem, Jan Christiaan Huismans, Roanda Fokkens-Steba, Huub Hopman en Bianca Rouwenhorst uit. Zijn harde eis: dat de mens in het hele proces altijd eerst als cliënt gezien blijft worden.

Dakmar Teirlinck (AI-powered zorgbuddy’s): Hij weet als health professional dat vertrouwen de enige valuta is die telt, ook digitaal. Hij nodigt Judith Vos, Onno Theuvenet, Bianca Rouwenhorst, Samar Hashemi en Victor Plat uit om te bewijzen dat verantwoorde AI, veiligheid en usability de professionele verantwoordelijkheid moeten versterken in plaats van uithollen.

Jolanda Bax (Your Diva): Laat er geen gras over groeien en wil de beruchte 'Valley of Death' trotseren om innovatie nú de praktijk in te krijgen. Zij zoekt de verbinding met Liz Ashall-Payne (ORCHA) omdat zij geen seconde langer wil verliezen in het proces van validatie en grootschalige adoptie.

Vansh Balyan (Sanrakshya): Werkt aan een werkelijke transformatie door kindergezondheidszorg te verschuiven van reactief repareren naar proactieve preventie op mondiale schaal. Hij nodigt Jan Anthonie Bruijn, Lucien Engelen, Eugene Waterval, Daniel Kraft en Liz Ashall-Payne uit om Sanrakshya niet als tool, maar als de nieuwe wereldwijde infrastructuur voor preventieve zorg te valideren.

Artsen sturen transformatie binnen een krachtig ecosysteem

Deze innovators begrijpen dat technologische innovatie pas werkelijke waarde krijgt door het samenspel met de klinische blik en robuust beleid. De arts is hierbij de navigator die het kompas bewaakt tussen de oneindige mogelijkheden van tech en de noodzakelijke ethische guidance. Maar transformatie is geen solo-optreden; we sturen deze beweging door het hele ecosysteem — van verpleegkundigen en beleidsmakers tot patiënten — actief te betrekken. Samen borgen we de regie over de toekomst van de gezondheid(szorg).

Benieuwd wie u in onze publieksjury zou willen zien plaatsnemen om dit ecosysteem verder te versterken? Laat het ons, organisatoren Bart Collet, Michiel Tebbes, Bart Timmers en Gabrielle Speijer, weten op LinkedIn!

