Radboudumc ontvangt oeuvreprijs VGZ Zorgvernieuwer van het Jaar

Het Nijmeegse Radboudumc heeft de oeuvreprijs van de VGZ Zorgvernieuwer van het Jaar officieel in ontvangst genomen. De onderscheiding was op 16 september al toegekend tijdens de tiende editie van de verkiezing. Zorgverzekeraar VGZ beloont het ziekenhuis met de oeuvreprijs voor de impact van zorginnovaties in het afgelopen decennium.

Wouter van Maarseveen, directeur medisch specialistische inkoop en transformatie bij VGZ, overhandigde de prijs aan Lot Winkel, CFO van Radboudumc, en bestuursvoorzitter Bertine Lahuis. Ook Cas Ceulen, chief health officer bij VGZ, was daarbij aanwezig.



Voor de oeuvreprijs bracht VGZ ruim 30 initiatieven van Radboudumc in kaart. Volgens berekeningen van de zorgverzekeraar zouden deze bij landelijke opschaling samen ruim 240 miljoen euro aan zorgkosten kunnen besparen en de CO₂-uitstoot met ongeveer 123 miljoen kilo kunnen verminderen. Het gaat hierbij overigens om potentiële effecten bij opschaling, niet om al gerealiseerde besparingen.

Vanaf de werkvloer

De bovengenoemde vernieuwingen omvatten onder meer AI-toepassingen, datagedreven en digitale zorg, behandelmethoden, onderwijs en de organisatie van zorg. Radboudumc stimuleert volgens VGZ medewerkers om daarvoor zelf ideeën aan te dragen.



Tweemaal per jaar inventariseert het academische ziekenhuis via een interne uitvraag welke innovaties op de werkvloer ontstaan. Zorgprofessionals kunnen hun voorstellen vervolgens presenteren aan het gezamenlijke Betaalbaar Beter-kernteam van Radboudumc en VGZ. Het ziekenhuis kan per project een kleine financiële bijdrage beschikbaar stellen om kansrijke ideeën uit te voeren.



De initiatieven richten zich bijvoorbeeld op eerder ontslag na een behandeling, minder consulten, nieuwe operatietechnieken, verbeteringen rond medicatie en duurzamere processen.

Erkenning voor medewerkers

Bestuursvoorzitter Lahuis benadrukte in een reactie de bijdrage van medewerkers: “Wij zien deze prijs vooral als een erkenning voor onze collega's op de werkvloer, die afgelopen 10 jaar met lef en moed hun nek hebben uitgestoken om de zorg anders vorm te geven. Altijd gedacht vanuit het belang van patiënten, hun overtuigingen en hun persoonlijke context.”



Door dit voorop te stellen, blijkt volgens Lahuis keer op keer dat als bijkomend voordeel ook het zorggebruik daalt. Vaak vertaalt zich dit meteen in een lagere werkdruk én minder belasting voor het milieu. “Zo houden we de zorg beschikbaar voor toekomstige generaties.”



Ceulen stelde bij de uitreiking van de prijs namens VGZ: “Het Radboudumc laat zien hoeveel impact er kan ontstaan wanneer zorgprofessionals de ruimte krijgen om de zorg iedere dag opnieuw te verbeteren. Dat maakt dat de VGZ Zorgvernieuwer van het Jaar oeuvreprijs hen meer dan toekomt.”

Andere winnaars

Tijdens de toekenning van de Zorgvernieuwer-prijzen halverwege september werd Ooghulp uitgeroepen tot VGZ Zorgvernieuwer van het Jaar 2026. Via teleconsulten biedt het initiatief specialistisch oogadvies op afstand, waarmee een bezoek aan de oogarts in veel gevallen kan worden voorkomen.



PAVA won de prijs voor Zorgvernieuwer van de Toekomst met persoonsgerichte monitoring in de wijkverpleging. Amphia kreeg de duurzaamheidsprijs voor isolatieverpleging met een kleinere CO₂-voetafdruk.



In de categorie Gezondheid won Stichting Met je Hart, die met lokale initiatieven eenzaamheid onder zelfstandig wonende ouderen tegengaat.