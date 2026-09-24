Ooghulp wint jubileumeditie VGZ Zorgvernieuwer van het Jaar

Ooghulp is uitgeroepen tot VGZ Zorgvernieuwer van het Jaar 2026. De persoonlijke oogzorg kreeg tijdens de finaleavond de meeste stemmen en bleef daarmee de drie andere genomineerden voor. VGZ organiseerde de verkiezing dit jaar voor de tiende keer. Naast de hoofdprijs werden prijzen uitgereikt in de categorieën Zorgvernieuwer van de Toekomst, Duurzaamheid en Gezondheid. Ook was er een oeuvreprijs.

De andere genomineerden voor de titel Zorgvernieuwer van het Jaar waren Thuiszorg West-Brabant, met slimmer starten met thuiszorg, het LUMC met een toepassing van AI om sneller duidelijkheid te krijgen bij longfoto’s en Novarum met online begeleide zelfhulp bij eetbuistoornissen.

Diverse onderscheidingen

In de categorie Zorgvernieuwer van de Toekomst ging de prijs naar PAVA. De organisatie werd onderscheiden voor persoonsgerichte monitoring binnen de wijkverpleging. Freequency, met een augmented reality-game die mensen helpt omgaan met tinnitus of oorsuizen, en Deep Breath, met een ondersteunend systeem voor de intensive care gericht op mechanische beademing, waren de andere genomineerden.



Ook op het gebied van duurzaamheid en gezondheid werden prijzen uitgereikt. Amphia won in de categorie Duurzaamheid met isolatieverpleging met een kleinere CO2-footprint. In de categorie Gezondheid ging de prijs naar Stichting Met je Hart.



Ter gelegenheid van de tiende editie van de Zorgvernieuwer van het Jaar werd daarnaast een oeuvreprijs uitgereikt. Deze ging naar het RadboudUMC vanwege de voortdurende inzet voor innovatie in de zorg.

Favoriete zorgvernieuwing

Van 1 tot en met 14 september konden Nederlanders stemmen op hun favoriete zorgvernieuwing in de categorieën Zorgvernieuwer van het Jaar en Zorgvernieuwer van de Toekomst. Dat leverde bijna 12.000 stemmen op.



De publieksstemmen bepaalden voor 50 procent de uiteindelijke winnaar. De overige 50 procent kwam uit het juryrapport van Erik van Maarschalkerwaard (ledenraad VGZ), Danka Stuijver (huisarts, columnist en opiniemaker in de zorg), Linda Daniels (waarnemend voorzitter Patiëntenfederatie), Martijn Kers (directeur zorgbeleid en innovatie Coöperatie VGZ) en Cas Ceulen (Chief Health Officer Coöperatie VGZ).

Ooghulp

Bijna 30 procent van het totaal aantal jury- en publieksstemmen in de categorie Zorgvernieuwer van het Jaar ging naar Ooghulp. De zorgvernieuwer biedt persoonlijke oogzorg zonder wachtkamer. Naar schatting hebben ongeveer 1 miljoen Nederlanders oogklachten, een aantal dat blijft groeien.



Via Ooghulp kunnen patiënten specialistisch advies krijgen via een teleconsult, dat bijvoorbeeld via een huisarts of opticien kan verlopen. Een oogspecialist beoordeelt op afstand het probleem, geeft advies en neemt telefonisch contact op met de patiënt. Daarmee kunnen patiënten snel en dicht bij huis terecht en wordt een bezoek aan de oogarts in veel gevallen voorkomen.



In de categorie Zorgvernieuwer van de Toekomst kreeg PAVA ongeveer 40 procent van de gecombineerde jury- en publieksstemmen. PAVA ontwikkelde een platform voor persoonsgerichte monitoring binnen de wijkverpleging. Het systeem maakt gebruik van wifi-signalen om te monitoren hoe het met iemand gaat. Kleine sensoren in stopcontacten registreren beweging en onrust. Een ouderenzorgteam kan deze informatie vervolgens via één dashboard per kamer realtime bekijken.

Met je Hart en Amphia

Tijdens de avond werden ook prijzen uitgereikt in de categorieën Gezondheid en Duurzaamheid. Voor deze categorieën kon het publiek niet stemmen. De prijzen zijn bedoeld als aanmoediging voor initiatieven die impact maken op het snijvlak van zorg en maatschappelijke thema’s. In de categorie Gezondheid ging de prijs naar Stichting Met je Hart. De stichting opereert landelijk en werkt met een lokale aanpak om eenzaamheid onder zelfstandig wonende ouderen tegen te gaan.



In de categorie Duurzaamheid werd ziekenhuis Amphia onderscheiden voor het beleid rond isolatieverpleging. Het ziekenhuis bekeek voor zes vormen van isolatie welke maatregelen daadwerkelijk nodig zijn. Daarmee wil Amphia de veiligheid behouden en tegelijkertijd verspilling verminderen. De aanpak moet jaarlijks leiden tot 74.000 kilo minder CO2-uitstoot, minder afval en lagere kosten.

Hulp op afstand

De bekroonde initiatieven laten verschillende manieren zien waarop technologie en innovatie kunnen worden ingezet om zorg anders te organiseren. Bij Ooghulp gebeurt dat op afstand, bij PAVA met monitoring in de wijk. Juist die ontwikkeling is ook zichtbaar in eerdere projecten rond leefpatroonmonitoring, waarbij sensoren inzicht geven in het dagelijks leven van mensen thuis en zorgverleners de ondersteuning daarop kunnen afstemmen. We publiceerden hierover een artikel in februari 2025.