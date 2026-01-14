Sensire ondersteunt zorgmedewerkers met digitale overgangszorg

Zorgorganisatie Sensire versterkt haar vitaliteitsbeleid met gerichte aandacht voor hormonale gezondheid. In samenwerking met de Nederlandse healthtech-start-up Bettr Health Technology en overgangsconsulenten van Zus&Zorg introduceert Sensire de emmii-app voor vrouwelijke medewerkers tussen de 40 en 60 jaar. Daarmee speelt de organisatie in op een vaak onderbelicht, maar relevant thema voor duurzame inzetbaarheid in de zorg: de overgang.

Ruim 80 procent van de medewerkers van Sensire is vrouw. De overgang kan in deze levensfase gepaard gaan met zowel fysieke als mentale klachten, die directe invloed hebben op welzijn, functioneren en werkvermogen.

Overgang bespreekbaar maken en ondersteunen

Door dit onderwerp expliciet te adresseren, wil Sensire de overgang bespreekbaar maken en medewerkers structureel ondersteunen. De inzet van de emmii-app past binnen een bredere visie op gezond gedrag, vitaliteit en preventie op de werkvloer.

Volgens HR Business Partner Esther van Unen is die aandacht hard nodig. Onderzoek laat zien dat de overgang op de werkvloer vaak onvoldoende wordt herkend. Sensire wil daarin vooroplopen en collega’s beter ondersteunen bij klachten die lastig te duiden zijn, maar wel degelijk impact hebben op inzetbaarheid en werkplezier.

Emmii-app

De emmii-app vormt het digitale hart van de aanpak. De applicatie biedt gebruikers inzicht in hun hormonale fase en koppelt klachten aan wetenschappelijk onderbouwde adviezen. De inhoud is ontwikkeld op basis van actuele kennis, mede in samenwerking met het Mayo Clinic Center for Women’s Health. Medewerkers krijgen zo praktische handvatten om regie te nemen over hun welzijn en vitaliteit.

Uniek aan de aanpak is de combinatie van digitale ondersteuning en persoonlijk contact. Na het invullen van de app kunnen medewerkers een online consult plannen met een overgangsconsulent van Zus&Zorg. Daarmee wordt data-gedreven inzicht gekoppeld aan professionele begeleiding, wat de effectiviteit en het vertrouwen vergroot.

De introductie van emmii is onderdeel van Sensire’s bredere vitaliteitsplatform, waarin fysieke, mentale en hormonale gezondheid integraal worden benaderd. Met deze hybride aanpak laat Sensire zien hoe digitale zorginnovatie kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals.