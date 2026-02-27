Minder controles in Ziekenhuis Amstelland dankzij VFC-app

Ziekenhuis Amstelland heeft een vernieuwde aanpak ingevoerd voor patiënten met een eenvoudige breuk of kneuzing. Met de Virtual Fracture Care (VFC) app hoeven zij niet langer standaard terug te komen voor controleafspraken. Patiënten herstellen thuis met een lichte brace en krijgen via de app instructies, oefenvideo’s en informatie over het herstelproces. Na een pilotperiode is de werkwijze nu structureel onderdeel van de zorg.

Voorheen kregen patiënten met een stabiele breuk doorgaans gips, gevolgd door één of meerdere controleafspraken en soms extra röntgenonderzoek. In de nieuwe aanpak ontvangen zij een brace die zij zelf kunnen af- en omdoen. Controle vindt plaats op afstand, waarbij patiënten via de app worden begeleid en zo nodig contact kunnen opnemen met het ziekenhuis.

Aukje Rinsma, teammanager SEH en gipskamer, legt uit dat patiënten met de Virtual Fracture Care meer regie krijgen over hun herstel. Alles wat zij nodig hebben, staat in de app: van oefenvideo’s en weekplannen tot praktische tips voor het herstel. “Bij vragen kan er laagdrempelig contact worden opgenomen met het ziekenhuis. Deze werkwijze vermindert het aantal controlebezoeken, waardoor we meer tijd hebben voor complexere zorg. Het helpt bovendien de zorgkosten te verlagen”, aldus Rinsma.

Hoge waardering

Tijdens de pilotperiode werd de app door gebruikers beoordeeld met cijfers tussen 7,5 en 10. Patiënten noemen met name de heldere uitleg en het herstel in de thuissituatie als pluspunten. De digitale begeleiding wordt omschreven als overzichtelijk en betrouwbaar. Daardoor kunnen zij hun dagelijkse bezigheden voortzetten, zonder dat daarvoor extra ziekenhuisbezoeken nodig zijn.

Met de invoering van Virtual Fracture Care past Ziekenhuis Amstelland een digitale werkwijze toe binnen de traumazorg voor de regio. De aanpak maakt deel uit van het programma Fit For the Future, waarin wordt gewerkt aan toekomstbestendige zorg.

Samenwerking

Binnen dit programma werkt het ziekenhuis samen met onder meer Amsterdam UMC, Amstelland Zorg, de huisartsencoöperatie Amstelland, Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelland, Brentano en de Huisartsenpost Amstelland. Het programma wordt ondersteund door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, in samenwerking met Zilveren Kruis.

Er zijn meer ziekenhuizen die inzetten op digitale nazorg bij botbreuken. Zo schreven we twee maanden geleden over Rijnstate die de Virtual Fracture Care-app inzet voor patiënten met een gebroken enkel. In dat geval gaat het over zo’n 650 patiënten per jaar.