Slimme tracker vergroot eigen regie bij Omring

VVT-organisatie Omring test in een pilotomgeving de praktische meerwaarde van de Otiom GPS-tracker van het Deense bedrijf met die naam. De eerste ervaringen zijn positief. Dit past uitstekend in het opendeurenbeleid van de organisatie. “Ik zie echt verschil in rust en tevredenheid bij bewoners”, vertelt verzorgende IG Karin Elings in ICT&health 5.

Binnen Omring is het Omring.LAB actief om creatieve processen te stimuleren. Omring startte het lab om samen met zorgprofessionals te experimenteren met innovaties en draagvlak te creëren voor vernieuwing in de zorg, vertelt projectmanager Maxime de Gooijer.



“Bij Omring zetten we in lijn met onze meerjarenvisie zorgtechnologie in wanneer het kan bijdragen aan meer tijd voor persoonlijke aandacht en zorg, maar ook autonomie en eigen regie voor cliënten. De pilot met GPS-tracker Otiom is daar een goed voorbeeld van.”

Opendeurenbeleid

Zorgtechnologie kan bijdragen aan het landelijk opendeurenbeleid om meer bewegingsvrijheid en autonomie van verpleeghuisbewoners met dementie te realiseren. Het opendeurenbeleid is gebaseerd op de Wet zorg en dwang, bedoeld om onvrijwillige zorg – zoals het afsluiten van deuren – te beperken.



“We hebben al een aantal jaren geleden de eerste tests gedaan met GPS-trackers”, stelt De Gooijer. “We wilden weten of dit de medewerkers rust zou geven en de bewoners op de PG-afdeling meer vrijheid.” In eerste instantie vond Omring echter geen GPS-tracker die schaalbaar was. Na een test van kennisinstituut Vilans met Otiom kwam deze tracker in beeld.



De Gooijer: “Dit is een tracker die bewoners bij zich dragen. Dit kan als ketting, maar ook in de tas of in de kleding genaaid. Hij maakt het mogelijk om per bewoner een leefcirkel in te stellen. Deze tracker bleek te werken zoals ons dat voor ogen stond. Dus toen we op onze locatie Nicolaas in Lutjebroek in het kader van ons opendeurenbeleid een ‘veilig open’-pilot startten, besloten we daaraan een pilot met Otiom te koppelen.”

Spannende pilot

De eerste indruk van Karin Elings, verzorgende IG op de locatie Nicolaas, was direct positief. “In de 34 jaar dat ik hier werk is de kijk op een gesloten afdeling veranderd”, vertelt ze. “Het is niet langer wenselijk om die te handhaven, dus ik vond de pilot met Otiom heel spannend. Met deze tracker krijgen bewoners veel meer bewegingsvrijheid. Waar ze nu mogen komen, blijkt vaak al voldoende te zijn in tegenstelling tot de beperkte bewegingsvrijheid van voorheen.”



De bekendmaking van de pilot leverde met sommige naasten van de bewoners wel discussie op. “Veel familieleden kozen bewust voor een gesloten afdeling uit zorg voor hun naaste”, vertelt Elings. “Maar nu zij zien hoeveel extra vrijheid hun naaste krijgt, overheerst het enthousiasme. Iedere leefcirkel is bovendien flexibel: die wordt vergroot als iemand daaraan toe is, of weer verkleind bij het risico op verdwalen of onveilige situaties.”

Lees het hele artikel in editie 5 van ICT&health, die op 24 oktober verschijnt.