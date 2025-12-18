Sneller en nauwkeuriger onderzoek in Isala met nieuwe PET-CT-scanner

Isala investeert in nieuwe beeldvormende technologie met de komst van de PET-CT-scanner Biograph Vision Quadra. Het ziekenhuis verwacht hiermee onderzoeken sneller en nauwkeuriger te kunnen uitvoeren, terwijl de belasting voor patiënten afneemt. De scanner kan met één scan vrijwel het hele lichaam vastleggen. Dat zorgt ervoor dat een onderzoek met de nieuwe scanner vijf tot zes minuten korter duurt wat gunstig is voor patiënten die pijn hebben of moeite hebben om lang stil te liggen.

De nieuwe scanner levert beelden van aanzienlijk hogere kwaliteit dan de huidige apparatuur. Afwijkingen zijn daardoor scherper en eerder zichtbaar, wat bijdraagt aan een nauwkeurigere diagnostiek. Vooral binnen de oncologische zorg, waar PET-CT-onderzoek een belangrijke rol speelt, biedt dit voordelen. De verbeterde beeldvorming maakt bovendien de inzet van geavanceerde AI-analyses mogelijk.

Minder radioactieve vloeistof

Dankzij de hoge gevoeligheid van de nieuwe scanner is per onderzoek aanzienlijk minder radioactieve vloeistof nodig. Dat resulteert in een lagere stralingsbelasting voor patiënten en minder blootstelling voor zorgmedewerkers. Hierdoor ontstaat ook meer ruimte om kwetsbare groepen, zoals kinderen, jongvolwassenen en zwangere vrouwen, op een veiligere manier te onderzoeken.

De nieuwe PET-CT-scanner vervangt twee verouderde systemen. Door de aanzienlijk kortere scantijd ontstaat ruimte om dagelijks meer patiënten te onderzoeken. Volgens de huidige planning wordt het apparaat eind volgend jaar in gebruik genomen. Voor de levering en het langdurige gebruik tekenden Isala en Siemens Healthineers recent een samenwerkingsovereenkomst.

Groeiende vraag

Met de komst van de scanner behoort Isala volgen eigen zeggen straks tot een kleine groep van vier Nederlandse ziekenhuizen die over deze technologie beschikken. Daarmee hoopt Isala de komende jaren beter voorbereid te zijn op de groeiende vraag naar oncologische diagnostiek.

In 2021 nam het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) als eerste ziekenhuis in Nederland een Biograph Vision Quadra in gebruik. Met de plaatsing behoorde het UMCG toen tot een selecte groep: wereldwijd waren op dat moment alleen ziekenhuizen in Bern, Sydney en Heidelberg het UMCG voorgegaan. De eerste patiënten werden datzelfde jaar in het najaar onderzocht met behulp van de nieuwe scanner.

Twee jaar later, in 2023, volgde het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Het instituut werd daarmee het eerste niet-academische ziekenhuis en het derde ziekenhuis in Nederland met een whole-body PET/CT-scanner. De installatie werd in het najaar van 2023 afgerond, waarna de scanner in gebruik werd genomen voor patiëntenzorg. De komst van het systeem maakte ook de start mogelijk van een omvangrijke nieuwe onderzoeks­lijn binnen de afdeling nucleaire geneeskunde.