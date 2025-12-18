Vruchtbaar innovatieklimaat is de basis voor zorgvernieuwing

VVT-instelling Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 19 gemeenten in West- en Midden-Brabant, en zorg in 25 woonzorgcentra. Het doel: ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Voor dit doel richt Thebe zich op drie pijlers: Zelf, Thuis & Technologie. Die aanpak vraagt om voortdurende innovatie. Goede ideeën alleen zijn niet genoeg, aldus een artikel in de VWS-special van ICT&health 6: het vereist een bewust gecreëerd klimaat waarin innovatie kan bloeien.

Volgens Robert van Berkel, programmamanager Thebe Leert & Innoveert, draait innovatie niet alleen om de vernieuwingen zelf, maar vooral om het scheppen van een omgeving waar medewerkers zich veilig voelen om nieuwe dingen uit te proberen. “Als je wilt dat mensen durven te experimenteren, moet je eerst zorgen voor vertrouwen en ruimte. De focus ligt op het stimuleren van een open cultuur waarin innovatie onderdeel is van het dagelijks werk.”

Communicatie als versterker

Een andere belangrijke voorwaarde om medewerkers mee te krijgen in vernieuwing is effectieve communicatie – zeker bij een grote organisatie als Thebe. Verder zet Thebe actief in op innovatief leiderschap en een netwerk van innovatieversnellers binnen de organisatie: collega’s die uit eigen motivatie vernieuwingen in gang zetten en een voorbeeldrol vervullen. Van Berkel: “Door successen en leerervaringen te delen, krijg je een cultuur van samenwerking en continue verbetering.”



Niet elke innovatie is automatisch een succes of passend binnen de organisatie. Daarom hanteert Thebe een ‘funnel-model’ om voorstellen zorgvuldig te toetsen aan drie leidende principes: leefplezier voor de bewoners, werkplezier voor medewerkers en geldplezier voor de organisatie.



Innovaties die niet aan deze criteria voldoen, worden vroegtijdig gestopt, zodat alle energie en middelen naar ontwikkelingen gaan die echt impact maken. Komt een innovatievoorstel succesvol door de funnel en voldoet het dus aan alle criteria, dan wordt het volgens het ‘pas toe of leg uit-principe’ direct in de volle breedte geïmplementeerd.

Van idee naar opschaling

Een mooi voorbeeld is de introductie van de Wolk, een heupairbag die valletsels kan voorkomen. Dankzij de funnel bleek deze innovatie goed te passen binnen de visie van Thebe. Toch verliep opschaling eerst moeizaam. Door middel van ‘design thinking’ en het organiseren van korte ‘sprints’ werden knelpunten in het gebruik inzichtelijk gemaakt, zoals de overbelasting van fysiotherapeuten die verantwoordelijk waren voor het beheer van de Wolk.



Als oplossing ontwikkelde Thebe ‘Wolk Chat’, een chatbot gebaseerd op ChatGPT die medewerkers ondersteunt bij het gebruik en onderhoud van de Wolk. Deze snelle, iteratieve aanpak laat zien hoe innovatie ook in grote zorgorganisaties pragmatisch en wendbaar kan worden vormgegeven.

