Nieuwe mapping technologie vindt hartritmestoornissen in één hartslag

Het Spaanse Corify Care heeft een nieuwe mapping-technologie ontwikkeld die voor het eerst alle vier de hartkamers gelijktijdig in kaart kan brengen. De zogeheten Global Volumetric Mapping-technologie biedt artsen een volledig, realtime overzicht van hartritmestoornissen in één enkele hartslag. De aanpak, , doorbreekt de beperkingen van bestaande elektrofysiologische mappingsystemen, die het hart nog altijd kamer voor kamer analyseren.

Waar huidige oplossingen artsen dwingen om delen van het elektrische gedrag van het hart af te leiden, maakt de technologie van Corify Care het mogelijk om het hele hartoppervlak in één keer te visualiseren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de buitenkant van het hart, maar ook naar elektrische activiteit binnen de hartwand en het tussenschot. Dit levert een zogenoemde single-beat, whole-heart map op, waarmee zichtbaar wordt hoe ritmestoornissen zich door de hartwand en tussen verschillende kamers verplaatsen, zowel vóór als tijdens een ablatiebehandeling. De nieuwe technologie is beschreven in Communications Medicine

Volgens Andreu Climent, PhD, CEO van Corify Care, draait de innovatie om overzicht en vertrouwen. “Dit gaat over zichtbaarheid en zekerheid. We geven artsen vanaf het begin het volledige plaatje, niet losse fragmenten. Een globaal beeld betekent snellere besluitvorming, gerichtere ablaties en mogelijk minder complexe en kortere procedures, met meer klinische duidelijkheid als resultaat.”

Ontworpen voor het EP-lab van de toekomst

De nieuwe technologie maakt ook ritmestoornis­routes zichtbaar die met conventionele hulpmiddelen vaak onopgemerkt blijven. Het gaat bijvoorbeeld om elektrische circuits die diep in de hartwand liggen of meerdere hartkamers bestrijken. Door deze ‘blinde vlekken’ weg te nemen, kunnen elektrofysiologen complexe casussen efficiënter en voorspelbaarder behandelen.

Felipe Atienza, MD, PhD, Chief Medical Officer van Corify Care, benadrukt de klinische impact: “Voor het eerst kunnen we het hart niet-invasief zien zoals het zich werkelijk gedraagt, in zijn geheel. Dat heeft directe gevolgen voor workflow, behandeluitkomsten en schaalbaarheid binnen EP-labs.”

Ook lead author Jorge Vicente-Puig, PhD, wijst op het belang van een volumetrische benadering. “Ons onderzoek laat zien dat een volumetrische aanpak essentieel is om hartritmestoornissen écht te karakteriseren. We zijn voorbij de wiskundige beperkingen van het verleden en bieden nu een volledig driedimensionaal fysiologisch beeld.”

Richting klinische toepassing

Het ACORYS-systeem van Corify Care is inmiddels CE-gecertificeerd en bevindt zich momenteel in beoordeling bij de Amerikaanse FDA. Tegelijkertijd werkt het bedrijf aan integraties met toonaangevende katheternavigatieplatforms om een naadloze hybride workflow in het EP-lab mogelijk te maken.

Nieuwe klinische data over de toepassing van Global Volumetric Mapping bij atriumfibrilleren en ventriculaire tachycardie worden in februari 2026 gepresenteerd tijdens het AF Symposium in Boston. Daarmee zet Corify Care een volgende stap richting bredere klinische inzet van whole-heart mapping als hulpmiddel voor preciezere en efficiëntere behandeling van hartritmestoornissen.

Diagnose hartritmestoornissen

Enkele weken geleden schreven we over een Nederlands onderzoek, uitgevoerd door het Amsterdam UMC en Cardiologie Centra Nederland, dat aantoonde dat smartwatches met geïntegreerde hartmeetfuncties hartritmestoornissen aanzienlijk vaker opsporen dan traditionele monitoring. Bij 437 patiënten met een verhoogd risico werden ritmestoornissen vier keer vaker ontdekt bij smartwatchgebruikers. Vooral boezemfibrilleren, dat het risico op een beroerte vergroot, werd eerder herkend.

Voor het onderzoek droegen 219 patiënten ouder dan 65 jaar zes maanden lang een smartwatch met zowel PPG- als ECG-functionaliteit; de controlegroep kreeg conventionele ECG-monitoring. Na zes maanden werden 21 gevallen van boezemfibrilleren vastgesteld in de smartwatchgroep, tegenover vijf in de traditionele groep. Opvallend was dat veel smartwatchgebruikers geen klachten hadden. Volgens de onderzoekers maakt continue, langdurige monitoring het verschil, omdat kortdurende of klachtloze ritmestoornissen anders vaak onopgemerkt blijven. De studie onderstreept dat consumentenwearables, mits klinisch onderbouwd ingezet, waardevol kunnen zijn voor vroegtijdige diagnose en preventie in de cardiologie.