Thebe werkt aan meer regie op de inzet van AI

Zorgorganisatie Thebe zet AI in om werknemers te ondersteunen in hun dagelijkse werk. Om overzicht te houden en samenhang te creëren tussen de vele AI-initiatieven, stelde het bestuur onlangs een AI-lead aan. David van der Loo begon enkele weken geleden op de afdeling Informatiemanagement en Zorgtechnologie. Thebe heeft geen aparte innovatieafdeling, maar werkt met interne innovatieversnellers om nieuwe technologieën in de praktijk te brengen.

Van der Loo krijgt de taak om alle AI-projecten te coördineren en te zorgen dat ze aansluiten bij de zorgprocessen en de strategie van de organisatie. Als AI-lead zal hij een brug vormen tussen de IT-afdeling en de teams binnen de organisatie. “Ik wil voortbouwen op de bestaande cultuur, want het mooie is dat Thebe vooroploopt als het gaat om innovatieve oplossingen. Samen met de innovatieversnellers ga ik in kaart brengen waar kansen liggen, welke initiatieven er al zijn en of we deze oplossingen aan elkaar kunnen koppelen”, aldus Van der Loo.

AI als hulpmiddel

Thebe ziet AI niet als vervanging, maar als een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg en de werkdruk voor medewerkers te verbeteren. Het doel is om uiteindelijk één interface te creëren van waaruit de medewerkers eenvoudig toegang hebben tot alle AI-tools. Voorwaarde is wel dat we de onderliggende data op orde hebben.

Bestuurder van Thebe, Jef Mol, zegt dat het uitgangspunt is dat AI het werk van collega's makkelijker moet maken. “Denk aan spraakgestuurd rapporteren of aan een oplossing die ervoor zorgt dat een zorgmedewerker veel sneller een instructie kan vinden, bijvoorbeeld hoe de gaspatroon van een heupairbag moet worden vervangen”, vertelt Mol.

Innovatieversnellers

Mol legt uit dat Thebe een platte organisatie is en dat ze willen dat technologische oplossingen, waaronder AI, vanuit de werkvloer worden gevoed. Daarom creëren ze een klimaat dat innovatie stimuleert. Uit hun ervaringen tot dusver blijkt dat oplossingen die voortkomen uit intrinsieke motivatie veel meer effect hebben. Inmiddels hebben al ruim 200 medewerkers zich aangemeld als innovatieversneller. Dit zijn een soort ambassadeurs die met nieuwe ideeën komen en ook de collega’s uit hun team daarbij actief betrekken. Volgens Mol groeit de groep innovatieversnellers ieder jaar.

Thebe legt met de komst van David van der Loo de nadruk op een aantal speerpunten. Zo zal hij de AI-governance verder doorontwikkelen, met als doel dat oplossingen veilig en ethisch verantwoord zijn. Daarnaast zet hij zich in om medewerkers vaardigheden bij te brengen in het gebruik van AI, waaronder Copilot. Tot slot richt hij zich op het versterken van de samenwerking tussen de werkvloer en externe marktpartijen.

Portfoliomanagement

Hij richt zich op het versterken van de samenwerking tussen de werkvloer en externe marktpartijen, waarbij hij het belang benadrukt van een goede afstemming tussen vraag en aanbod. Daarnaast ziet hij portfoliomanagement als een belangrijk aandachtspunt binnen Thebe. Door projecten op het gebied van data, Robot Process Automation (RPA) en AI zorgvuldig te beheren en te prioriteren, kan de organisatie gericht versnellen. Daarbij is een helder onderscheid nodig tussen initiatieven die op korte termijn resultaat opleveren en projecten die op langere termijn waarde toevoegen.

Van der Loo en Mol benadrukken het belang van intensieve samenwerking met partijen buiten de eigen organisatie. Daarbij gaat het volgens hen niet alleen om commerciële leveranciers, maar ook om samenwerking met andere organisaties binnen de sector. Door onderling af te stemmen, wordt onderzocht hoe onderdelen van een zogeheten virtuele collega gezamenlijk kunnen worden ontwikkeld en hergebruikt.

Netwerk

Volgens Mol is daarbij een centrale rol weggelegd voor een AI-lead, die overzicht houdt over het gehele speelveld en beschikt over kennis van ethiek en veiligheid. Beiden doen daarom een nadrukkelijke oproep aan collega’s om sectorbreed een netwerk te vormen en gezamenlijk stappen te zetten in de verdere ontwikkeling en inzet van AI.

Deze week schreven we ook over de inzet van AI vanuit het patiëntenperspectief. Uit onderzoek van Vliegwiel en Patiëntenfederatie Nederland onder bijna 8.000 regelmatige zorggebruikers blijkt dat veel patiënten nog weinig directe ervaring hebben met AI. Degenen die er wel mee te maken hebben gehad, zijn doorgaans tevreden. Voor patiënten is het daarbij vooral belangrijk dat zij goed worden geïnformeerd en dat helder is hoe en waarvoor AI wordt ingezet.