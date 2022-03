Thuisdialyse mogelijk dankzij nieuw zorgconcept

Dialyse vraagt het nodige van patiënten. Ze moeten meestal drie keer per week naar het ziekenhuis om te dialyseren en zo’n behandeling duurt plusminus vier uur. Dankzij een nieuw zorgconcept van St Jansdal en Eurocept Homecare kunnen patiënten nu zelfstandig thuis dialyseren. Dat geeft ze meer regie op hun ziekte. Tevens verdwijnt de reistijd en kunnen ze zelf het moment van dialyseren bepalen.



Maatwerk patiënt

Kwok Wai Mui, internist-nefroloog St Jansdal wil graag maatwerk bieden voor zijn patiënten. “Door thuis te dialyseren ervaart de patiënt meer eigen regie.” Nierpatiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis en kunnen naar behoefte specialistisch verpleegkundige zorg thuis krijgen. Het doel van thuisdialyse is om de kwaliteit van leven van mensen met een nierziekte zo lang mogelijk optimaal te behouden. Patiënten krijgen zo meer regie en besparen tijd.”



Tevens kan met thuisdialyse het zorgproces slimmer worden georganiseerd. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis maakte het innovatieve concept mede mogelijk. Roland Eising, Senior Manager Zorginkoop Zilveren Kruis: “We hopen dat dit traject kan uitgroeien tot een volwaardige behandelvorm in Nederland.”

Thuisdialyse in overleg met nefroloog

Patiënten die na overleg met de nefroloog in aanmerking komen voor thuisdialyse, starten met een training. In april 2022 start de eerste patiënt uit het St Jansdal hiermee. In een speciaal hiervoor ingerichte huiskamer in Ziekenhuis St Jansdal, locatie Lelystad, leren zij omgaan met het compacte dialyseapparaat dat eenvoudig kan worden bediend. De nefroloog blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling en de patiënten blijven bij hun eigen nefroloog onder behandeling.

Op weg naar anders dialyseren

Thuisdialyse is niet overal en niet voor iedere patiënt mogelijk, maar zorgorganisaties doen wel op tal van manieren hun best om de dialyse dichtbij te brengen. Patiënten die voor dialyse regelmatig naar het Máxima MC moeten kunnen nu, als dat voor hen dichterbij is, bijvoorbeeld ook in zorgcentrum Valkenhof terecht. Het Máxima MC heeft daar namelijk, samen met dialysecentrum Dianet, een dialysehub opgezet. Een prima alternatief voor patiënten die in een stabiele omgeving willen dialyseren en dat liever niet thuis doen. Met de komst van de nieuwe dialysehub kunnen deze patiënten bovendien een deel van de reistijd besparen.