Thuismonitoring OLVG, AI-glaucoomscreening en bestuurswisselingen

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het OLVG dat gestart is met thuismonitoring voor patiënten die chemo- of immunotherapie ondergaan en een test met AI-gestuurde screening op glaucoom bij Bergman Clinics. Verder ook aandacht voor het Máxima MC dat is opgenomen in de Innovatie Top 300 van MT/Sprout 2026 en twee aankondigingen van vertrekkende bestuurders bij het HMC en UMCG.

Thuismonitoring bij kankerbehandeling van OLVG

Patiënten die in OLVG een behandeling met chemo- of immunotherapie ondergaan, kunnen sinds 23 juni gebruikmaken van thuismonitoring. Het ziekenhuis biedt daarbij ondersteuning via twee digitale toepassingen: de Patient Journey App en BeterDichtbij. Via de apps ontvangen patiënten informatie over hun behandeling, medicijnen, bijwerkingen en afspraken. De Patient Journey App vervangt daarmee een deel van de bestaande informatievoorziening rondom de oncologische zorg.

Tijdens de behandeling vullen patiënten wekelijks via de Patient Journey App een vragenlijst in over onder meer klachten, bijwerkingen en gewicht. Ook kunnen zij tussentijds gezondheidsklachten doorgeven. Op basis van de ingevulde gegevens ontvangen patiënten informatie en adviezen. Medewerkers van het medisch servicecentrum volgen de meldingen op afstand en nemen contact op als daar aanleiding toe is. Het contact verloopt via de BeterDichtbij app.

AI-gestuurde glaucoomscreening

Bergman Clinics is samen met oogzorginnovator OculomiX(ai.) gestart met een praktijkonderzoek naar AI-gestuurde screening op glaucoom. Het project geldt als een van de eerste grootschalige toepassingen van kunstmatige intelligentie binnen de Nederlandse oogheelkunde. Onderzoekers van Het Oogziekenhuis Rotterdam, onder wie dr. Hans Lemij en arts-promovendus Sebastiaan van Meyel, zijn bij het onderzoek betrokken.

Bij 1.000 patiënten wordt een AI-algoritme dat fundusfoto's analyseert vergeleken met de reguliere beoordeling door een oogarts. De technologie moet helpen om mensen met een verhoogd risico op glaucoom sneller te identificeren en patiënten zonder afwijkingen uit te sluiten. Daarmee kan de screening efficiënter verlopen, neemt de druk op de oogzorg mogelijk af en kunnen wachttijden worden verkort. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een wetenschappelijke publicatie.

Máxima MC in Innovatie Top 300

Máxima MC is opgenomen in de Innovatie Top 300 van MT/Sprout 2026 en behoort daarmee tot de vijf meest innovatieve niet-academische ziekenhuizen van Nederland. Volgens het ziekenhuis bevestigt de notering dat innovatie een vast onderdeel is van de dagelijkse zorgpraktijk. Máxima MC combineert al bijna honderd jaar technologische vernieuwing met mensgerichte zorg. Voorbeelden hiervan zijn thuismonitoring, waarmee patiënten meer regie krijgen over hun behandeling, en geavanceerde draadloze monitoring op de neonatale intensive care om pasgeborenen zo min mogelijk te belasten.

De innovaties sluiten aan bij de koers richting 2030, waarin het ziekenhuis inzet op toegankelijke zorg, een betere kwaliteit van leven en ondersteuning van zorgprofessionals. Bestuurslid Carlijn de Ruijter benadrukt dat technologie, slimme organisatie en samenwerking met regionale partners bijdragen aan toekomstbestendige en persoonlijke zorg. De Innovatie Top 300 van MT/Sprout brengt jaarlijks de meest innovatieve organisaties van Nederland in kaart op basis van een reputatieonderzoek.

CFO HMC kondigt vertrek aan

Martijn Wiesenekker, CFO en lid van de raad van bestuur van HMC, vertrekt eind 2026 bij het ziekenhuis. Na ruim vier jaar kiest hij ervoor zijn loopbaan een andere richting te geven, met een focus op interim-bestuursfuncties en toezichthoudende rollen. Wiesenekker kijkt met waardering terug op zijn periode bij HMC, waarin hij meewerkte aan de strategie, financiële continuïteit en een verdere versterking van de positie van het ziekenhuis in de regio.

De komende maanden blijft hij zich inzetten voor een zorgvuldige overdracht. De raad van bestuur en de raad van toezicht spreken hun waardering uit voor zijn bijdrage. Volgens bestuursleden Mario Korte en Pieternel Hummelen heeft Wiesenekker met zijn financiële expertise en bestuurlijke ervaring een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van HMC. Ook de raad van toezicht bedankt hem voor zijn inzet en wenst hem succes in zijn verdere loopbaan.

Afscheid bestuursvoorzitter UMCG

Ate van der Zee stopt per 15 april 2027 als bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), omdat hij dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Van der Zee is sinds 2019 voorzitter van de raad van bestuur en maakt sinds 2013 deel uit van de bestuursleiding. Daarvoor was hij van 2016 tot 2019 vicevoorzitter. Volgens Geert ten Dam, voorzitter van de raad van toezicht, biedt de vroege aankondiging voldoende tijd om de opvolging zorgvuldig te regelen en de raad van bestuur ook na het vertrek van Van der Zee op volle sterkte te houden. Tot zijn afscheid blijft hij onverminderd actief als bestuursvoorzitter van het UMCG.

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