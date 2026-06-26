IJsselland kiest digitaal contact als standaard

Het IJsselland Ziekenhuis zet digitale communicatie voortaan ziekenhuisbreed in als vast onderdeel van de patiëntenzorg. Patiënten worden automatisch uitgenodigd om via het platform BeterDichtbij digitaal contact te onderhouden met hun zorgverlener. Daarmee wil het ziekenhuis hybride zorg verder verankeren in de dagelijkse praktijk en patiënten gedurende hun zorgtraject beter begeleiden.

De ziekenhuisbrede invoering volgt op een periode waarin de verschillende poliklinieken hun zorgprocessen opnieuw hebben ingericht. Daarbij is gekeken hoe fysieke en digitale zorg elkaar kunnen aanvullen en op welke momenten digitale communicatie meerwaarde biedt voor zowel patiënt als zorgprofessional. Volgens het ziekenhuis moet deze aanpak bijdragen aan meer regie voor patiënten, efficiëntere zorgprocessen en meer ruimte voor persoonlijk contact wanneer dat echt nodig is.

Digitale begeleiding

BeterDichtbij werd binnen het IJsselland Ziekenhuis al gebruikt voor het beantwoorden van niet-spoedeisende vragen van patiënten. De afgelopen periode is de rol van het platform echter verbreed. Digitale communicatie wordt nu nadrukkelijk ingezet als onderdeel van de zorgpaden, waarbij patiënten op vooraf bepaalde momenten informatie, begeleiding of ondersteuning ontvangen.

Binnen de verschillende specialismen ontwikkelden zorgverleners hybride zorgpaden waarin fysieke consulten worden gecombineerd met digitale contactmomenten. Daarbij wordt onder meer gekeken welke informatie vooraf kan worden gedeeld, wanneer een digitaal contactmoment volstaat en wanneer een fysieke afspraak noodzakelijk blijft. "Door bewuster na te denken over communicatie kunnen we patiënten beter begeleiden en hybride zorgpaden concreet vormgeven", zegt Willeke op den Brouw, teammanager van de polikliniek en projectleider van de implementatie. Volgens haar werden de mogelijkheden van het platform tot nu toe nog niet volledig benut.

Ook uroloog Marique Sorel ziet voordelen. "Een van de toegevoegde waarden van digitaal contact is dat je patiënten kunt bereiken op een moment dat het past voor zowel patiënt als zorgverlener."

Heldere rolverdeling

De invoering van digitaal contact maakt deel uit van een bredere visie op patiëntcommunicatie. Daarbij heeft ieder communicatiekanaal een eigen functie binnen het zorgproces. Voor spoedeisende of urgente vragen blijven patiënten telefonisch contact opnemen met het ziekenhuis. Via Mijn IJsselland kunnen zij afspraken beheren en medische gegevens raadplegen. BeterDichtbij wordt ingezet voor niet-spoedeisende vragen, begeleiding binnen zorgpaden, het delen van informatie en beeldbelconsulten.

Volgens het ziekenhuis zorgt deze duidelijke rolverdeling voor meer overzicht en maakt zij het voor patiënten eenvoudiger om het juiste communicatiekanaal te kiezen. Tegelijkertijd kunnen zorgverleners hun tijd efficiënter inzetten doordat eenvoudige vragen digitaal kunnen worden afgehandeld.

Toekomstbestendige zorg

Met de ziekenhuisbrede uitrol wil het IJsselland Ziekenhuis digitale communicatie structureel inzetten als bouwsteen voor toekomstbestendige zorg. Door patiënten gedurende hun behandeling actief digitaal te informeren en begeleiden, ontstaat volgens het ziekenhuis meer ruimte voor persoonlijk contact op momenten waarop fysieke aanwezigheid daadwerkelijk meerwaarde heeft.

De ingebruikname van de nieuwe werkwijze werd op 25 juni gemarkeerd met een bijeenkomst voor medewerkers en projectleden. Daarbij ontving het ziekenhuis de publicatie (pdf) 'Effectiever werken door digitale communicatie als basis van zorgpaden', waarin de ervaringen met de implementatie worden beschreven.

Tijdens de bijeenkomst blikten bestuursvoorzitter Albert van Wijk van het IJsselland Ziekenhuis en algemeen directeur Godfried Bogaerts van BeterDichtbij terug op de samenwerking die heeft geleid tot de ziekenhuisbrede invoering van digitaal contact. Daarmee zet het ziekenhuis een volgende stap in de verdere ontwikkeling van hybride zorg, waarin digitale en fysieke zorg elkaar aanvullen in plaats van vervangen.

Monitor Digitale Zorg

Elk jaar publiceert het Nivel de Monitor Digitale Zorg waarin al jaren, met een enorme groeispurt tijdens de coronapandemie, dat steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen digitale zorg omarmen als een van de pijlers om de zorg toekomstbestendig te maken. In de meest recente Monitor, met data uit 2025, bleek dat het gebruik van digitale zorg door zorgverleners en zorggebruikers ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van 2024. Wel verschuift de inzet van digitale toepassingen. Huisartsen en medisch specialisten videobellen vaker met patiënten en maken meer gebruik van AI, bijvoorbeeld voor spraakgestuurd rapporteren. Zorggebruikers maken vaker gebruik van patiëntportalen en digitale vormen van zelfhulp, zoals online behandelingen voor mentale klachten.

Onder medisch specialisten en verpleegkundigen nam het digitale aanbod binnen zorgprocessen gemiddeld met 21 procent toe. Tegelijkertijd blijft het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) achter en bestaan verschillen tussen leeftijds- en opleidingsgroepen. Zorgverleners waarderen digitale zorg vooral vanwege de verbeterde toegankelijkheid en patiëntregie, terwijl patiënten vooral de kwaliteit van zorg en het gebruiksgemak positief beoordelen. Volgens de onderzoekers is vervolgonderzoek nodig om succesvolle implementatie verder te ondersteunen.