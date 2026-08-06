Specialistische Aclasta-zorg thuis verlaagt druk op ziekenhuiszorg

Specialistische zorg verplaatst zich steeds vaker van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Een samenwerking tussen Amphia, Amphia Thuis en Thebe laat zien hoe digitale monitoring en regionale samenwerking dit mogelijk maken. Ruim 320 patiënten met osteoporose kregen het afgelopen jaar hun behandeling met het botversterkende middel Aclasta thuis toegediend. De betrokken organisaties verwachten dat dit aantal komend jaar verder groeit.

Osteoporose, ook wel botontkalking genoemd, ontstaat wanneer de hoeveelheid calcium in de botten afneemt. Hierdoor worden botten kwetsbaarder en neemt het risico op botbreuken en wervelfracturen toe. Omdat de aandoening vaak pas wordt ontdekt na een breuk, is vroege behandeling en preventie belangrijk.



Binnen het gezamenlijke traject van Amphia, Amphia Thuis en Thebe ontvangen patiënten die in aanmerking komen voor Aclasta hun behandeling thuis. Voorheen moesten zij hiervoor meerdere keren naar het ziekenhuis komen voor controle en toediening. Door gebruik te maken van digitale vragenlijsten, laboratoriumcontroles op afstand en monitoring door zorgprofessionals kan de behandeling in veel gevallen veilig buiten het ziekenhuis plaatsvinden.



De samenwerking combineert de medische expertise van het ziekenhuis met de wijkgerichte zorg van Thebe. Amphia Thuis bewaakt de gezondheidssituatie van patiënten op afstand en Thebe verzorgt doorgaans de toediening van het infuus. De behandelgegevens worden rechtstreeks vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier van Amphia, waardoor betrokken zorgverleners beschikken over actuele informatie.

Nieuwe botbreuken voorkomen

Ook patiënten die na een heupfractuur worden opgenomen, kunnen profiteren van deze aanpak. Binnen de geriatrische zorg is steeds meer aandacht voor het voorkomen van nieuwe botbreuken bij ouderen. Sinds mei vorig jaar krijgen daarvoor geselecteerde patiënten na hun operatie een eerste behandeling met Aclasta. Inmiddels hebben ongeveer 150 patiënten via deze route een behandeling ontvangen.



De thuistoediening zorgt volgens de betrokken organisaties voor meer gemak voor patiënten en een efficiëntere inzet van ziekenhuiscapaciteit. Een behandeling die eerder een ziekenhuisbezoek en meerdere uren tijd kon kosten, vindt nu plaats in de vertrouwde omgeving van de patiënt. Daarnaast kan preventieve behandeling bijdragen aan het voorkomen van toekomstige complicaties en nieuwe fracturen.

Passende zorg

De aanpak past binnen de bredere beweging naar passende zorg, waarbij zorg zoveel mogelijk dichtbij huis wordt georganiseerd als dat veilig en verantwoord kan. Door digitale ondersteuning, specialistische kennis en samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders te combineren, ontstaat een model waarin ziekenhuiszorg en thuiszorg elkaar versterken.



Amphia, Amphia Thuis en Thebe willen de samenwerking de komende jaren verder uitbreiden, zodat meer patiënten toegang krijgen tot specialistische zorg in de eigen leefomgeving. Daarmee sluit het traject aan bij de ontwikkeling naar een toekomstbestendige zorg waarin kwaliteit, toegankelijkheid en patiëntgerichtheid centraal staan.

Succesvol zorgmodel

Vorig jaar maart berichtten we al over de start van het initiatief van Amphia en Thebe om osteoporosezorg dichter bij de patiënt te organiseren. Met ‘Osteoporose Thuis’ werd een eerste stap gezet naar een zorgmodel waarin patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven en specialistische behandeling veilig thuis kan plaatsvinden.



De inmiddels behaalde resultaten laten zien hoe regionale samenwerking en digitale ondersteuning kunnen bijdragen aan toekomstbestendige zorg, waarin kwaliteit behouden blijft en zorgcapaciteit slimmer wordt ingezet.