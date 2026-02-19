ULF MRI biedt comfortabeler alternatief voor borstkankerscreening

Ultra-low-field MRI (ULF MRI) kan in de toekomst een veiligere, comfortabelere en beter toegankelijke aanvulling worden op bestaande methoden voor borstkankerscreening. Dat blijkt uit een proof-of-principle-studie van onderzoekers van Mass General Brigham.

In het onderzoek tonen de onderzoekers aan dat borstbeeldvorming met ultra-low-field MRI technisch haalbaar is. Hoewel grootschalige klinische validatie nog nodig is, wijzen de resultaten op het potentieel van deze technologie om drempels voor screening te verlagen, met name op het gebied van comfort, kosten en toegankelijkheid.

Comfortabel en zonder straling

Volgens de huidige Amerikaanse richtlijnen wordt vrouwen tussen 40 en 74 jaar aangeraden om periodiek een mammografie te ondergaan. In tegenstelling tot mammografie vereist ULF MRI geen borstcompressie, een aspect dat door veel patiënten als pijnlijk of onaangenaam wordt ervaren. Bovendien maakt ULF MRI geen gebruik van ioniserende straling.

“Dit zijn zeer bemoedigende resultaten, gepubliceerd in Scientific Reports, als bewijs van het principe, al zijn grotere studies nodig om de diagnostische prestaties vast te stellen,” zegt Matthew Rosen, PhD, hoofonderzoeker en associate professor Radiologie aan de Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging. “Ze benadrukken onze ambitie om veilige, comfortabele en betaalbare screeningmethoden te ontwikkelen die de toegang voor patiënten vergroten.”

Goedkoper en breed inzetbaar

Hoewel MRI bij vrouwen met een verhoogd risico soms wordt ingezet voor borstkankerscreening, is standaard MRI daarvoor in de routinepraktijk te kostbaar en beperkt beschikbaar. ULF MRI-systemen kosten minder dan vijf procent van conventionele MRI-scanners en kennen lagere operationele kosten, wat inzet in meer zorgomgevingen mogelijk maakt.

In de studie werden 14 deelnemers gescand: elf vrouwen zonder voorgeschiedenis van borstkanker, twee vrouwen met een eerdere diagnose en één deelnemer met een goedaardige afwijking. Drie radiologen waren in staat om op de ULF MRI-beelden essentiële borststructuren te herkennen en onderscheid te maken tussen fibroglandulair en vetweefsel.

De onderzoekers merken op dat verschillen in interpretatie waarschijnlijk samenhangen met de nieuwheid van de technologie en dat extra training de consistentie kan verbeteren. “Deze eerste resultaten laten zien dat ULF MRI belangrijke borstkenmerken en sommige afwijkingen kan detecteren, zonder straling of contrastmiddelen,” aldus Neha Koonjoo, PhD, en co-auteur van de studie. “Dat wijst op een mogelijke rol als aanvullende screeningstechniek in de toekomst.”

Ook Kathryn E. Keenan, PhD, mede-hoofdonderzoeker van het National Institute of Standards and Technology, ziet perspectief: “Zelfs bij zeer lage magnetische veldsterkte konden radiologen relevante observaties doen. Dat motiveert ons om deze technologie verder te ontwikkelen.”

Vervolgonderzoek noodzakelijk

Voordat ULF MRI klinisch kan worden ingezet voor borstkankerscreening, is vervolgonderzoek nodig in grotere en meer diverse patiëntengroepen, inclusief vrouwen met kwaadaardige laesies. Daarnaast zijn technologische verbeteringen vereist om te voldoen aan de resolutiestandaarden voor klinische screening.

“Deze resultaten geven richting aan de volgende technische stappen,” zegt co-auteur Sheng Shen, PhD. “Met betere beeldkwaliteit kan ULF MRI bijdragen aan comfortabelere onderzoeken en screening toegankelijk maken voor meer patiënten en meer zorgsettings.”

Meerwaarde MRI bij borstkankeronderzoek

Bij de zoektocht naar oplossingen om borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen opsporen is de meerwaarde van MRI-technologie al vaker aangetoond. Zo toonde een Nederlands onderzoek in 2019 aan dat de detectie van tumorweefsel met een MRI-scan effectiever is dan wanneer alleen de traditionele mammografie gebruikt wordt. Tumoren die via een MRI ontdekt werden, waren gemiddeld een centimeter kleiner, en bevonden zich dus in een vroeger stadium.

Vorig jaar schreven wij over een AI-gedreven MRI-technologie, ontwikkeld door internationale onderzoekers, waarmee tumorweefsel in de borst beter zichtbaar wordt. Deze nieuwe technologie, eerder ook al toegepast bij patiënten met prostaatkanker, zorgt ervoor dat tumorweefsel op een MRI-scan ‘oplicht’, waardoor het beter te onderscheiden is van gezond weefsel. Naast een snellere diagnose kan met deze nieuwe AI-MRI technologie ook de behandeling van borstkanker veel nauwkeuriger uitgevoerd worden.