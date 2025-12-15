Van Gommers naar Helder: nieuwe voorzitter redactieraad ICT&health

Na drie jaar vol inspirerende discussies en scherpe inzichten draagt Diederik Gommers het voorzitterschap van de redactieraad van ICT&health over aan Conny Helder. Twee kopstukken met een gedeelde missie: toekomstbestendige zorg met behoud van menselijkheid. Gommers, die het vakblad door de nasleep van de pandemie loodste, zag innovatie in de zorg steeds concreter worden. Helder, met haar achtergrond in de zorg en haar visie op anders organiseren, wil die ontwikkeling verder versnellen, maar wel met oog voor de praktijk. In dit dubbelinterview blikken ze terug op de lessen van de afgelopen jaren en kijken ze vooruit naar de kansen én dilemma’s van de digitale zorgtransitie. Over AI, ethiek, werkplezier en de cruciale rol van kennisdeling.

Hoewel Diederik Gommers het voorzitterschap overdraagt, blijft hij als lid actief betrokken bij de redactieraad van ICT&health. Diederik blikt terug op zijn voornemens toen hij begon als voorzitter. “Mijn voorzitterschap stamt natuurlijk uit de Covid-periode, waarin de zorg het moeilijk kreeg onder opschalingsproblemen. Ik werd gegrepen door de vraag hoe we dat zouden gaan regelen als we opnieuw in een dergelijke crisis terechtkomen. Ik vond het belangrijk om me te richten op hoe we in dit kader de processen in de zorg anders konden inrichten. Het werd me al snel duidelijk dat technische innovaties daarbij een belangrijke rol zouden spelen. En toen ik daar meer over had gelezen, dacht ik: ICT&health is echt het podium waar al deze kennis bij elkaar komt. Daaraan wilde ik graag mijn steentje bijdragen.”



De grootste uitdagingen waar volgens Diederik ICT&health over moet berichten, zijn soms anders dan wat er vaak genoemd wordt. “We hebben het over de personeelstekorten en de toenemende zorgvraag, maar lezen nu ook dat de verpleeghuizen leger aan het worden zijn en er meer plekken vrijkomen. Dat laat zien dat we te maken hebben met een heel dynamisch proces.”



Voor Diederik is het daarbij heel belangrijk dat als de zorg haar processen wil veranderen en AI willen toelaten, er een focus nodig is op de vraag hoe we dat nu op de beste manier kunnen aanpakken met behoud van de menselijke interactie en werkplezier. “In mijn beleving is het enorm belangrijk dat je geen ‘nee’ verkoopt aan mensen met een zorgvraag, maar dat deze mensen écht aandacht krijgen. Technische innovaties en AI zijn niet een totaaloplossing, maar het zijn kleine of minder kleine aanvullingen die ons helpen om zorg te kunnen blijven bieden.”

Zelfde spoor

Conny stelt op hetzelfde spoor te zitten. “Al vóór Covid was het duidelijk dat de zorg enorm zou gaan vastlopen. Wat ik heb geleerd als bestuurder van ouderenorganisatie tanteLouise, is een heel andere benadering van mensen met dementie, waardoor er eigenlijk minder zorg nodig was. Dat bracht me op het spoor van het anders organiseren van zorg met technologie als ondersteunende component. Door zaken vanuit een ander perspectief te organiseren, bleken goede of zelfs betere resultaten haalbaar met minder zorgpersoneel.”



Het voorzitterschap van de redactieraad van ICT&health lijkt Conny boeiend, aangezien innovatie en wetenschappelijk onderzoek alles te maken hebben met kennisuitwisseling. “Toen ik vroeger studeerde, moest ik naar de bibliotheek toe om een artikel uit een blad of boek te fotokopiëren. Tegenwoordig is de snelheid van informatiedeling daar niet meer mee te vergelijken en bevinden we ons in een soort kennis- en informatie-‘snoepwinkel’. Tegelijkertijd is dat ook tricky, omdat je wordt overladen met informatie en dus heel goed moet kunnen selecteren en sorteren wat relevant is. ICT&health heeft hierin een belangrijke ‘wegwijsfunctie’ voor een heel divers publiek en dat is erg belangrijk.”

Meegeven

Wat zou Diederik aan Conny willen meegeven? “Conny heeft heel veel kennis en ervaring op het gebied van zorg en gezondheid en weet wat ontwikkelingen betekenen voor de werkvloer”, stelt hij. “Maar ik zou willen meegeven dat we met het doorvoeren van innovaties, het werkplezier scherp in het oog moeten houden. Het is een overtuiging die wij met elkaar delen, dus ik heb er hoe dan ook alle vertrouwen in dat het voorzitterschap bij Conny in goede handen is.”



Conny benadrukt tot slot hoe mooi ze het vond dat Diederik instapte als voorzitter na de Covidperiode, omdat hij volop had ervaren wat er moest gaan veranderen in de zorg. “Ik heb gezien hoe ICT&health is uitgegroeid tot een belangrijk platform voor kennisdeling en -uitwisseling met een redactieraad vol boeiende en betrokken leden, waar Diederik uitstekend leiding aan heeft gegeven. Het zijn dus grote schoenen om te vullen. Ik hoop dat ik zijn verdiensten kan evenaren, zodat we over een aantal jaren kunnen zeggen dat we weer een mooie stap vooruit hebben gemaakt.”

