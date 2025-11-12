VR-headsets kunnen helpen bij het voorkomen van droge ogen

Virtual reality (VR)-technologie wordt in rap tempo onderdeel van het dagelijkse digitale leven. Immersieve headsets worden gebruikt voor gaming, training en zelfs gezondheidszorg, maar er blijven zorgen bestaan over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de ogen, met name wat betreft droge ogen, een veelvoorkomende aandoening die verband houdt met instabiliteit van de traanfilm die de ogen beschermt en bevochtigt.

Een nieuwe studie van de Waseda-universiteit en de Kyoto Prefectural University of Medicine in Japan suggereert echter dat het gebruik van VR-headsets misschien niet zo schadelijk is als eerder werd gedacht. Het zou zelfs kunnen bijdragen aan een grotere stabiliteit van de traanfilm. In de zorg worden VR-headsets uiteraard al langer, en op verschillende vlakken, ingezet. Voorbeelden daarvan zijn pijnverlichting in de kanker- en brandwondenzorg, maar ook het behandelen van psychoses.

Realtime monitoring

Onder leiding van universitair hoofddocent Yoshiro Okazaki en gastprofessor dr. Norihiko Yokoi ontwikkelde het onderzoeksteam een VR-headset met een ingebouwde ultracompacte camera die de traanfilm van het oog in realtime kan observeren. Veertien gezonde deelnemers speelden 30 minuten lang een VR-game, terwijl het systeem veranderingen in de lipidenlaag van hun traanfilm registreerde. Dit is het belangrijkste onderdeel dat verantwoordelijk is voor het vasthouden van vocht.

Dit is het eerste onderzoek dat het gedrag van de traanfilm tijdens daadwerkelijk VR-gebruik vastlegt en biedt nieuw inzicht in hoe immersieve omgevingen de fysiologie van het oog beïnvloeden. H et onderzoek is onlangs gepubliceerd in Scientific Reports.

Een dikkere, stabielere traanfilm

Tijdens het spelen van het spel constateerden de onderzoekers een aanzienlijke verdikking van de lipidenlaag van de traanfilm, samen met een lichte stijging van de temperatuur van het hoornvlies en de oogleden. Het team denkt dat het milde verwarmende effect in de headset kan helpen om de traanfilm te stabiliseren. Een bevinding die gevolgen kan hebben voor zowel gebruikers als ontwerpers van apparaten.

“Hoewel onze studie geen medische claims doet, laat ze wel zien hoe de thermische omgeving van de headset het gedrag van de traanfilm kan beïnvloeden”, legt Okazaki uit. “Deze inzichten kunnen helpen om toekomstige VR-ontwerpen te verbeteren voor meer oogcomfort.”

Toekomstig onderzoek

De onderzoekers waarschuwen dat hun resultaten alleen van toepassing zijn op gezonde deelnemers en dat er verder onderzoek nodig is om de effecten bij personen met droge ogen of andere oogaandoeningen te onderzoeken. Niettemin openen de bevindingen een nieuw perspectief op VR-ergonomie en ooggezondheid, wat suggereert dat met een doordacht ontwerp, immersieve technologie het comfort zou kunnen verbeteren in plaats van het te verminderen.