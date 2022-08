VR-therapie vermindert pijn bij medische ingrepen

De VR-therapie wordt binnen het Saxenburgh Medisch Centrum in de vorm van een pilot aangeboden voor patiënten die een kleine gynaecologische ingreep moeten ondergaan. Het ziekenhuis startte daarmee in de lente van dit jaar op initiatief van Kim Runhaar van de Technologie en Zorg Academie IJssel-Vecht. “Vanuit mijn werk test ik vaak zelf eerst producten. Ik had al een keer een bril getest bij mijn tandarts. Omdat ik bij mijn zwangerschappen problemen heb ervaren met enkele onderzoeken en behandelingen, heb ik een VR-bril van mijn werk meegenomen”, vertelt Kim.

VR-therapie zorgt voor afleiding

Toen Kim de VR-bril bij de ingrepen die ze tijdens haar zwangerschap moest ondergaan gebruikte, merkte ze dat ze bij een ingreep zoals het weghalen van ‘verkeerd’ weefsel minder pijn ervaarde. Gynaecoloog Monique Wüst is inmiddels zeer te spreken over de VR-therapie.

“Ik vond de patiënten boven verwachting ontspannen, ze voelden echt veel minder dan normaal. Ik kan eigenlijk niet wachten totdat we standaard een VR-bril inzetten”, aldus de gynaecoloog. Op dit moment kijkt het ziekenhuis naar financieringsmogelijkheden om de VR-brillen en -therapie breder te kunnen gaan inzetten.

Patiënten die en VR-bril opzetten ervaren een virtuele wereld. Dat kan bijvoorbeeld een strand zijn met zeegeluiden, een berglandschap met kabbelende beekjes of een andere rustgevende omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat deze vorm van afleiding tijdens een operatie pijn, stress, angst en misselijkheid kan verminderen.

VR bewijst meerwaarde

Het inzetten van VR-therapie, waarbij patiënten tijdens een behandeling een VR-bril opzetten, is niet nieuw. De methode wordt onder andere al toegepast bij de behandeling van psychoses, het verminderen van stress, angst en pijn voor en tijdens behandelingen, zoals nu ook in het Saxenburgh gebeurt, en het overwinnen van fobieën.

Daarnaast wordt VR-therapie ook ingezet om patiënten voorafgaand aan een chirurgische ingreep kennis te laten maken met de OK, het team van artsen en verpleegkundigen. Zo weet de patiënt wat hij of zij kan verwachten en wordt een deel van de angst en stress weggenomen. In alle gevallen waar VR-brillen hun intrede gemaakt hebben binnen de zorg, zijn zowel patiënten als zorgverleners zeer te spreken over de resultaten. Dat is in het Saxenburgh Medisch Centrum niet anders.