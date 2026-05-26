Wereldwijde opschaling Europese wetenschap faalt

„Als bedrijven in de biowetenschappen en medische technologie naar de VS moeten verhuizen om kapitaal, talent, klanten of snellere commercialisering te vinden, dan heeft Europa een strategisch probleem”, waarschuwt Lars Fruergaard Jørgensen, voorzitter van Healthcare Denmark.

Het aandeel van de EU in het wereldwijde durfkapitaal voor gezondheidsbiotechnologie is gedaald tot 7%, vergeleken met 63% voor de VS en 14% voor China. Het aandeel van China in wereldwijde klinische proeven is ondertussen in tien jaar tijd gestegen van 5% naar 18%. Waarom verliest Europa terrein in een van zijn meest strategische sectoren?

Europa verliest geen terrein omdat het aan wetenschap ontbreekt. Europa heeft universiteiten van wereldklasse, sterke gezondheidszorgstelsels, uitstekende onderzoekers en een lange traditie van farmaceutische en medische innovatie.

De uitdaging is dat Europa vaak te traag is in het opschalen van wetenschap. We hebben gefragmenteerde markten, complexe regelgevingsprocedures, tragere toegang tot kapitaal en te veel barrières tussen onderzoek, gezondheidszorgstelsels, de industrie en de implementatie.

In de life sciences draait concurrentievermogen niet langer alleen om ontdekkingen. Het gaat om het vermogen om van ontdekking naar ontwikkeling te gaan, van ontwikkeling naar klinische validatie, en van klinische validatie naar implementatie op grote schaal. Dat is waar Europa veel ambitieuzer moet worden.

U hebt herhaaldelijk betoogd dat Europa “een meer concurrerend ecosysteem voor de life sciences” nodig heeft. Wat bedoelt u daar precies mee?

Een concurrerend ecosysteem voor de life sciences is er een waarin uitmuntende wetenschap sneller kan worden omgezet in impact in de praktijk.

Dat vereist sterke onderzoeksomgevingen, toegang tot kapitaal, voorspelbare regelgeving, hoogwaardige gezondheidsgegevens, nauwe samenwerking met gezondheidszorgstelsels en de bereidheid om innovatie in de praktijk te testen, te implementeren en op te schalen.

Europa moet niet proberen de VS of China te kopiëren. Onze kracht ligt elders: in op vertrouwen gebaseerde samenlevingen, sterke publieke instellingen, universele gezondheidszorgstelsels en een traditie van publiek-private samenwerking. Maar we moeten die sterke punten omzetten in een meer samenhangende innovatiemotor.

Denemarken, een land met slechts zes miljoen inwoners, is uitgegroeid tot een van Europa's meest invloedrijke hubs voor de life sciences. Farmaceutica maken nu ongeveer 20% van de Deense export uit, terwijl Novo Nordisk alleen al soms goed was voor meer dan de helft van de goederenexport van het land en de nationale bbp-groei aanzienlijk heeft gestimuleerd. De sector omvat meer dan 700 life-sciencebedrijven en een van Europa's sterkste biotechclusters rond Kopenhagen. Wat verklaart het vermogen van Denemarken om een life science-ecosysteem op te bouwen met zo'n onevenredig grote wereldwijde impact? Wat kan Europa hiervan leren?

De kracht van Denemarken ligt niet alleen in het succes van individuele bedrijven. Het is het ecosysteem eromheen.

We hebben een lange traditie van samenwerking tussen universiteiten, ziekenhuizen, bedrijven, stichtingen en overheidsinstanties. We hebben ook een gezondheidszorgsysteem waarin data, vertrouwen en uitvoeringscapaciteit een belangrijke rol spelen.

Als klein land kun je niet concurreren op basis van omvang. Je concurreert op basis van samenhang, kwaliteit en het vermogen om actoren samen te brengen rond gemeenschappelijke uitdagingen. Dat is een van de belangrijkste lessen uit Denemarken: het concurrentievermogen op het gebied van life sciences wordt niet alleen door de industrie opgebouwd. Het wordt opgebouwd door een sterke interactie tussen wetenschap, gezondheidszorg, regelgeving, kapitaal en het algemeen belang.

Europa zou beter moeten kijken naar hoe we ecosystemen opbouwen die niet alleen goed zijn in het bedenken, maar ook in het implementeren.

Kunstmatige intelligentie doet zijn intrede in geneesmiddelenontwikkeling, diagnostiek en klinische besluitvorming. Welk deel van de waardeketen van de life sciences zal AI de komende tien jaar het meest ingrijpend ontwrichten?

AI zal de hele waardeketen beïnvloeden, maar ik denk dat de belangrijkste ontwrichting zal plaatsvinden waar wetenschap en de praktijk van de gezondheidszorg elkaar ontmoeten.

Geneesmiddelenontwikkeling zal duidelijk veranderen. Diagnostiek zal veranderen. Klinische besluitvormingsondersteuning zal veranderen. Maar de diepere vraag is hoe we AI gebruiken om gezondheidszorgsystemen duurzamer, nauwkeuriger en toegankelijker te maken.

De echte uitdaging is niet of AI inzichten kan genereren. Dat kan het. De uitdaging is of gezondheidszorgsystemen die inzichten op verantwoorde wijze, veilig en op schaal kunnen implementeren. Dat vereist vertrouwen, governance, hoogwaardige data en nieuwe vormen van samenwerking tussen clinici, onderzoekers, bedrijven en overheidsinstanties.

U bent lid geweest van de adviesraad van de School of Pharmaceutical Sciences aan de Tsinghua-universiteit. Wat heeft u geleerd van de Chinese aanpak van wetenschappelijke ambitie, snelheid en door de staat gesteunde innovatie?

Een duidelijke observatie is dat ambitie ertoe doet. China heeft laten zien dat het sterk in staat is strategische prioriteiten te stellen, middelen te mobiliseren en met aanzienlijke snelheid te handelen.

Europa moet het Chinese model niet kopiëren. Onze samenlevingen zijn verschillend en onze sterke punten zijn verschillend. Maar Europa kan leren van het ambitieniveau en het vermogen om op lange termijn te denken over wetenschap, technologie en gezondheid als strategische troeven.

Voor Europa is de vraag hoe we democratisch bestuur, vertrouwen, sterke instellingen en hoge wetenschappelijke kwaliteit kunnen combineren met meer snelheid en uitvoeringskracht.

De Amerikaanse biotechmarkt blijft Europese oprichters en investeerders aantrekken. Welke gesprekken hoort u momenteel bij Europese startups die beleidsmakers zorgen zouden moeten baren?

Beleidsmakers moeten goed luisteren wanneer oprichters zeggen dat Europa een goede plek is om wetenschap te bedrijven, maar een moeilijke plek om op te schalen.

Als bedrijven het gevoel hebben dat ze naar de VS moeten verhuizen om toegang te krijgen tot kapitaal, klanten, talent of snellere commercialiseringsroutes, is dat een strategisch probleem voor Europa.

De zorg betreft niet de mobiliteit op zich. Internationale groei is natuurlijk. De zorg is of Europa bedrijven in de vroege fasen systematisch opleidt, financiert en laat rijpen, maar vervolgens de waardecreatie verliest wanneer ze opschalen. Dat zou beleidsmakers zorgen moeten baren.

Veerkracht in de productie werd een enorm probleem tijdens de pandemie. Hoe kwetsbaar is de Europese farmaceutische toeleveringsketen vandaag, temidden van toenemende geopolitieke spanningen?

De pandemie heeft aangetoond dat veerkracht niet als vanzelfsprekend kan worden beschouwd. Europa blijft afhankelijk van mondiale toeleveringsketens voor kritieke grondstoffen, productiecapaciteit en bepaalde geneesmiddelen.

Het antwoord is niet volledige zelfvoorziening. Dat zou noch realistisch, noch wenselijk zijn. Maar Europa heeft een veel duidelijker inzicht nodig in strategische afhankelijkheden, kritieke kwetsbaarheden en waar we sterkere regionale capaciteit nodig hebben.

Veerkracht gaat niet alleen over productie. Het gaat ook over data, coördinatie van regelgeving, inkoopmodellen, voorraadopbouw, gediversifieerde toeleveringsketens en publiek-private paraatheid.

De European Health Data Space moet de toegang tot hoogwaardige gegevens voor onderzoek verbeteren. Is de EHDS het project waar de life sciences-gemeenschap naar op zoek is?

De European Health Data Space is potentieel een van de belangrijkste Europese gezondheidsinitiatieven in jaren.

Als het goed wordt geïmplementeerd, kan het de toegang tot hoogwaardige gezondheidsgegevens voor onderzoek, innovatie en betere zorg verbeteren. Dat is cruciaal voor AI, gepersonaliseerde geneeskunde en de transformatie van het gezondheidszorgstelsel.

Maar de waarde van EHDS hangt af van de uitvoering. Het moet vertrouwen opbouwen bij burgers, duidelijkheid bieden aan zorgprofessionals, bruikbaarheid voor onderzoekers en bedrijven mogelijk maken en zorgen voor sterk grensoverschrijdend bestuur.

De ambitie is goed. De uitvoering zal bepalen of het een echt concurrentievoordeel voor Europa wordt.

GLP-1-therapieën hebben een uitgebreid publiek debat op gang gebracht over preventie, levensduur en de economische aspecten van chronische ziekten, terwijl ChatGPT de manier verandert waarop mensen gezondheidsinformatie vinden en gebruiken. Zijn dit keerpunten in de manier waarop farmaceutische bedrijven werken?

Het zijn keerpunten op twee verschillende manieren. GLP-1-therapieën laten zien hoe medische innovatie niet alleen de behandeling kan hervormen, maar ook bredere debatten over preventie, chronische ziekten, gezondheidseconomie en de rol van gezondheidszorgstelsels.

Generatieve AI verandert de manier waarop mensen toegang krijgen tot gezondheidsinformatie, deze interpreteren en gebruiken. Dat beïnvloedt de verwachtingen ten aanzien van zorgprofessionals, bedrijven en overheidsinstanties.

Voor gezondheidszorgstelsels, farmaceutische bedrijven en life sciences-bedrijven betekent dit dat innovatie niet langer uitsluitend als een product kan worden gezien. Het moet in een bredere systeemcontext worden begrepen: hoe het wordt gebruikt, hoe het wordt vertrouwd, hoe het het gedrag van patiënten verandert en hoe het de zorgverlening beïnvloedt.

De eerste landen in de EU vergoeden zogenaamde digitale therapieën. Betekent dit dat de farmaceutische industrie haar bedrijfsmodel nu moet herzien?

Ja, maar niet op een simplistische manier.

Digitale therapieën en digitale gezondheidstools vervangen farmaceutische innovatie niet. Maar ze verbreden het inzicht in wat waarde creëert voor patiënten en gezondheidszorgstelsels.

In de toekomst zal waarde steeds meer voortkomen uit combinaties van geneesmiddelen, diagnostiek, digitale tools, data en zorgtrajecten. Dat betekent dat bedrijven meer moeten nadenken over resultaten, integratie in gezondheidszorgstelsels en partnerschappen met publieke zorgverleners.

De bedrijven die succesvol zullen zijn, zijn de bedrijven die niet alleen de wetenschap begrijpen, maar ook het systeem waarin de innovatie moet functioneren.

De farmaceutische industrie kampt met een slechte reputatie en wordt er vaak van beschuldigd maximale winst te prioriteren ten koste van patiënten. Wat moet er gebeuren om farmaceutische bedrijven te gaan zien als drijvende krachten achter de vooruitgang in de geneeskunde?

Vertrouwen moet voortdurend worden verdiend.

Farmaceutische bedrijven leveren een enorme bijdrage aan de medische vooruitgang, maar ze opereren ook in een sector waar het vertrouwen van het publiek, prijsstelling, toegankelijkheid en transparantie van groot belang zijn.

De weg vooruit is niet alleen betere communicatie. Er is een sterkere afstemming nodig tussen innovatie, patiëntenwaarde en maatschappelijke behoeften.

Bedrijven moeten transparant zijn, constructief samenwerken met gezondheidszorgsystemen, bijdragen aan duurzame toegang en laten zien dat hun innovaties echte problemen voor patiënten en de samenleving oplossen.

Uiteindelijk volgt reputatie uit gedrag. Als de sector gezien wil worden als een motor van vooruitgang, moet zij zich ook consequent zo gedragen.