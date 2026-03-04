‘Zelfbewuste’ biosensoren verbeteren digitale gezondheidsmonitoring

Draagbare medische sensoren spelen een steeds grotere rol in de digitalisering van de gezondheidszorg. Van hartmonitoring tot continue fysiologische metingen: slimme wearables maken het mogelijk om gezondheidsdata direct vanaf het lichaam te verzamelen, zowel in het ziekenhuis als thuis. Naarmate deze technologie vaker wordt ingezet voor patiëntenzorg, neemt ook het belang van betrouwbare signaalregistratie toe.

Onderzoekers van de King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) hebben daarom een nieuw systeem ontwikkeld dat automatisch kan detecteren wanneer elektroden van draagbare medische sensoren losraken van de huid. De studie is onlangs ook gepubliceerd in Results in Engineering.

Biosensoren in de zorg

Sensoren die op de huid gedragen worden vormen een belangrijke bouwsteen voor moderne digitale zorg. Ze worden onder meer gebruikt voor ECG-metingen, monitoring van vitale functies en langdurige observatie van patiënten buiten het ziekenhuis. Vooral bij chronische aandoeningen en thuismonitoring kunnen dergelijke systemen waardevolle data leveren die artsen helpen bij diagnose, behandeling en follow-up.

Maar de betrouwbaarheid van die data staat of valt met de kwaliteit van het signaal dat sensoren registreren. Wanneer elektroden losraken of het contact met de huid verslechtert, kan dat leiden tot verstoorde metingen of onjuiste interpretaties van fysiologische signalen.

Grenzen van bestaande detectiemethoden

Traditioneel wordt de kwaliteit van elektrodecontact gecontroleerd via indirecte technieken, zoals impedantiemetingen. Deze methoden zijn echter ontwikkeld onder de aanname dat de omstandigheden relatief stabiel zijn. In de praktijk is dat vaak niet het geval.

Wanneer mensen bewegen, transpireren of langdurig een wearable dragen, kan het contact tussen elektrode en huid gedeeltelijk loskomen of tijdelijk onderbroken worden. Dat kan ertoe leiden dat sensoren onnauwkeurige gegevens registreren zonder dat het systeem dit opmerkt.

Volgens de onderzoekers vormt dit met name een probleem bij thuisgebruik van medische wearables. In dergelijke situaties kan een slecht elektrodecontact langdurig onopgemerkt blijven, terwijl de verzamelde data toch worden gebruikt voor klinische beslissingen.

Lichaam onderdeel detectiemechanisme

Om dit probleem aan te pakken koos het onderzoeksteam voor een andere benadering. In plaats van het menselijk lichaam te beschouwen als een storende factor in elektrische metingen, werd het lichaam juist geïntegreerd in het detectiemechanisme.

Uit eerder onderzoek blijkt dat kleine elektrische signalen veilig door het lichaam kunnen worden geleid. De onderzoekers realiseerden zich dat elektroden digitale signalen via het lichaam kunnen uitwisselen. De kwaliteit van die communicatie kan vervolgens direct inzicht geven in hoe goed de elektroden met de huid verbonden zijn. Als het contact goed is, wordt het digitale signaal duidelijk ontvangen. Wanneer het contact verslechtert, ontstaan er fouten in het signaal. En als een elektrode volledig losraakt, verdwijnt het signaal volledig.

Custom chip analyseert elektrodecontact

Voor de praktische implementatie ontwikkelde het team een systeem rond een speciaal ontworpen chip. Deze chip kan kleine digitale signalen verzenden en ontvangen tussen elektroden die op verschillende plaatsen op het lichaam zijn bevestigd.

Een compacte verwerkingsunit analyseert vervolgens hoe goed elk signaal wordt ontvangen. Heldere signalen wijzen op stabiel huidcontact, kleine fouten duiden op beginnende contactproblemen en ontbrekende signalen betekenen dat een elektrode is losgeraakt.

Een extra elektronische component beheert het controleproces en zorgt ervoor dat meerdere elektroden automatisch kunnen worden gecontroleerd. Daarbij worden de medische metingen zelf niet onderbroken.

Tests op menselijke huid

In experimentele tests plaatsten de onderzoekers elektrodeparen op menselijke huid. Daarbij werden verschillende situaties nagebootst: elektroden die stevig bevestigd waren, gedeeltelijk loszaten, af en toe contact verloren of volledig losgeraakt waren.

Het systeem bleek deze situaties duidelijk van elkaar te kunnen onderscheiden. Opvallend was dat de technologie ook vroege signalen van contactverslechtering detecteerde – signalen die met traditionele monitoringmethoden vaak onopgemerkt blijven.

Volgens de onderzoekers kan dit belangrijke voordelen opleveren voor langdurige monitoring, waarbij kleine veranderingen in elektrodecontact een grote impact kunnen hebben op de kwaliteit van de geregistreerde data.

Integratie in toekomstige wearables

Een belangrijk voordeel van het systeem is het lage energieverbruik. Dat maakt integratie mogelijk in draagbare medische apparaten die continu moeten functioneren, soms dagen of weken achtereen.

De huidige onderzoeksopstelling bestaat nog uit een prototype in het laboratorium. De volgende stap is het ontwikkelen van een volledig geïntegreerde chip die meerdere elektroden tegelijk kan monitoren. Dit zou bijvoorbeeld toegepast kunnen worden in meerkanaals hartmonitoren of andere medische wearables.

Volgens de onderzoekers kan de technologie uiteindelijk bijdragen aan betrouwbaardere digitale monitoring, zowel in ziekenhuizen als in thuissituaties. Door automatisch te controleren of sensoren correct functioneren, kan de kwaliteit van medische data verbeteren en neemt het vertrouwen in wearables als klinisch hulpmiddel verder toe.