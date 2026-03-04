Carlijn de Ruijter (MMC): digitale transformatie meer dan technologie

Digitale transformatie in de zorg wordt vaak geassocieerd met nieuwe systemen, dashboards en innovatieve technologie. Maar volgens Carlijn de Ruijter, bestuurder van het Maxima Medisch Centrum (Veldhoven/Eindhoven), begint echte verandering ergens anders: bij mensen, samenwerking en het aanpassen van processen.

“Het is geen IT-project,” zegt De Ruijter in een interview in ICT&health 2, die in april verschijnt. “Het is een organisatieverandering. En die win je alleen als je het met mensen doet.” De urgentie voelt zij dagelijks: een groeiende en vergrijzende bevolking, een toenemende zorgvraag en tegelijk een krappe arbeidsmarkt. Patiënten verwachten meer regie, snelle toegang en naadloze digitale ondersteuning.



Binnen Maxima MC is digitalisering daarom nadrukkelijk gekoppeld aan de strategie van het ziekenhuis. Technologie moet volgens De Ruijter bijdragen aan rust en continuïteit in het werk van zorgprofessionals, terwijl het tegelijk ruimte creëert voor vernieuwing. “Bij Máxima MC is onze missie helder: wij maken technologie menselijk.”

Ruimte voor bijsturing

De Ruijter merkt dat digitale verandering in ziekenhuizen nog te vaak benaderd wordt als een overzichtelijk project met een duidelijk begin en eind. In de praktijk is het complexer. Bestuurders moeten kaders stellen, maar tegelijk ruimte laten om te leren en bij te sturen.



Daarbij speelt cultuur een grote rol. Digitalisering kan in de zorg worden ervaren als een bedreiging, terwijl het volgens De Ruijter juist kansen biedt om zorg toegankelijker en beter te organiseren. De echte uitdaging zit dan ook niet in de techniek.



De Ruijter ziet de grootste uitdaging van digitale transformatie niet in technologie. “Techniek is vaak onze minste zorg. Het echte werk zit in adoptie: processen aanpassen, mensen meenemen, en zorgen dat ze begrijpen wat we doen en waarom.”

Balans vinden

Binnen Maxima MC draait digitale transformatie om het vinden van balans tussen stabiliteit en innovatie. Enerzijds moet de basis op orde zijn: betrouwbare WiFi, een goed werkend elektronisch patiëntendossier, moderne werkplekken en een solide dataplatform.



Hoewel deze investeringen weinig zichtbaar zijn voor patiënten, zijn ze volgens De Ruijter essentieel om verdere digitalisering mogelijk te maken. Zonder die basis lopen nieuwe initiatieven vast. Tegelijkertijd moet digitalisering ook direct merkbaar zijn in de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals en patiënten. Denk aan verbeteringen in het elektronisch patiëntendossier, digitale communicatie met patiënten en AI-toepassingen die administratieve processen versnellen of diagnostiek ondersteunen.

Verschuiving naar netwerkzorg

Digitale transformatie stopt niet bij de grenzen van één ziekenhuis. Volgens De Ruijter verschuift de zorg steeds meer richting netwerkzorg, waarbij samenwerking tussen zorgorganisaties essentieel is.



In de Brainportregio werkt Maxima MC daarom samen met andere ziekenhuizen en zorgpartners aan gedeelde infrastructuren en gezamenlijke zorgpaden. Dat vraagt soms om geduld, erkent De Ruijter, omdat regionale samenwerking betekent dat organisaties niet altijd in hetzelfde tempo kunnen bewegen.



Uiteindelijk moet digitalisering volgens haar leiden tot zorg zonder organisatorische grenzen, waarin data, AI en digitale ondersteuning zorgprofessionals helpen om patiënten sneller en beter te helpen.

Het hele artikel is te lezen in editie 2 van ICT&health, die op 10 april verschijnt.