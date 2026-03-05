Thuismeten Bravis blijkt ook na vijf jaar succesvol

Vijf jaar geleden zette het Bravis ziekenhuis een belangrijke stap: patiënten konden voortaan thuis hun metingen doen en die digitaal delen met hun zorgverlener. Wat begon als een innovatieve pilot, is uitgegroeid tot een vaste waarde in de zorg. Inmiddels zijn bijna 7.000 patiënten op deze manier gemonitord. Thuismeten is daarmee stevig verankerd in de behandeling en niet meer weg te denken.

Het thuismeten bij Bravis werd net als bij veel andere ziekenhuizen ingegeven door een tekort aan ziekenhuisbedden vanwege de coronapandemie. Zorggroepmanager Annelies Koeken vertelt dat toen thuismeten is ingezet bij patiënten die zuurstof nodig hadden. “We hadden al wat ervaring opgedaan met thuismeten bij COPD-patiënten en mensen met hartfalen. Daardoor konden we het vlot inrichten voor coronapatiënten. Het was een uniek, regionaal programma dat we in samenwerking met huisartsen en de thuiszorg hebben opgezet.”

Door de patiënten thuis te monitoren, konden ze plekken vrijmaken voor nieuwe opnames. Dat werkte goed en bracht hen op het idee om te onderzoeken waar we dit nog meer konden inzetten.

De start verliep volgens Koeken niet zonder uitdagingen want zowel zorgverleners als patiënten moesten wennen aan de nieuwe manier van werken. In augustus 2020 ging het thuismeten van start bij mensen met COPD, een maand later gevolgd door patiënten met hartfalen. Na een jaar maakten 150 patiënten gebruik van de app of hadden dat gedaan. Het kostte de nodige inspanning om mensen te overtuigen, mede door vragen over veiligheid en mogelijke verschraling van zorg. Toch bleef het vertrouwen in het concept overeind.

Goed voorbeeld volgen

Het succes van het thuismeten bleef binnen Bravis niet onopgemerkt. Steeds meer afdelingen wilden hier gebruik van maken. “Vakgroepen komen nu zelf naar ons toe met ideeën”, vertelt Laszlo Leensvaart, adviseur zorginnovatie. Ze bespreken dan waaraan zij behoefte hebben en wat thuismeten hierin eventueel kan betekenen. Bravis werkt nauw samen met een platform voor thuismeten.

Met de app Thuismeten voeren patiënten zelfstandig metingen uit in hun eigen omgeving. In de applicatie zijn volledige zorgpaden ingericht, waarin metingen worden gecombineerd met gerichte informatie en duidelijke instructies. Voor acne is bijvoorbeeld zo’n zorgpad ontwikkeld. Ziekenhuizen kunnen dit eenvoudig overnemen, terwijl Bravis op zijn beurt ook gebruikmaakt van zorgpaden van andere instellingen. Die onderlinge uitwisseling zorgt ervoor dat innovaties sneller worden ontwikkeld en toegepast.

Zeventien zorgpaden

Bij Bravis worden inmiddels zeventien uiteenlopende zorgpaden gebruikt waarin thuismeten een rol speelt. Dit varieert van het thuis maken van hartfilmpjes bij patiënten met een vermoeden van hartritmestoornissen, en het volgen van de hartslag van een ongeboren baby via metingen bij de moeder tot het invullen van vragenlijsten, bijvoorbeeld na een operatie.

Thuismeten vereist daarbij niet altijd ingewikkelde apparatuur, vaak gaat het juist om hoe patiënten zich voelen en of er klachten zijn. Dat bespaart veel telefoontjes en biedt tegelijk geruststelling. Bovendien levert thuismeten vaak betere resultaten op, omdat metingen vaker en in de eigen omgeving plaatsvinden en een verslechtering van de gezondheid sneller wordt opgemerkt. Een ander doel van thuismeten is het vergroten van de eigen regie van patiënten.

Volgens Bravis zien patiënten thuismeten vooral als een verrijking. Ze krijgen meer inzicht in hun ziekteverloop, kunnen patronen herkennen en volgen bijvoorbeeld direct hun bloeddruk. Het gemak, de beschikbare informatie en het gevoel dat iemand meekijkt zonder een ziekenhuisbezoek te hoeven brengen, worden volgens het ziekenhuis gewaardeerd. Ook voor zorgverleners biedt thuismeten voordelen want het vermindert het aantal telefoontjes en maakt de zorg efficiënter en gerichter. Zo krijgen patiënten met een grotere zorgbehoefte sneller ondersteuning krijgen.

Monitoringscentrum

De ingestuurde metingen komen binnen bij het monitoringscentrum, waar vier verpleegkundigen de meldingen in de gaten houden en zo nodig actie ondernemen. Het monitoringscentrum heeft het thuismeten een boost gegeven. “In het begin hielden de verpleegkundigen op de afdeling zelf de alarmen bij, wat toen ook nog kon. Toen we het monitoringscentrum opstartten, konden de verpleegkundigen op de afdeling dit loslaten en werden steeds meer patiënten aangemeld”, aldus Koeken.

Thuismeten blijft zich bij Bravis verder ontwikkelen, met speciale aandacht voor regionale samenwerking. Het monitoringscentrum wordt uitgebreid tot een regionaal centrum, zodat binnenkort ook meetgegevens van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en huisartsen kunnen binnenkomen. Veel patiënten kunnen zodra ze stabieler zijn, goed door deze partijen worden gevolgd waardoor een uniforme monitoring mogelijk wordt. Daarnaast biedt thuismeten kansen om de opnameduur te verkorten: patiënten kunnen bijvoorbeeld na een operatie eerder naar huis, terwijl hun gezondheid op afstand nauwlettend wordt gevolgd.