Eerste medische product ter wereld uit ziekenhuisafval

Wetenschappers van TU Delft en het Maasstad Ziekenhuis hebben het eerste medische product ter wereld gemaakt dat volledig is gemaakt van ziekenhuisafval. Het gaat om een instrumentenopener ofwel een blauw kruisje dat scharnierende medische instrumenten in een open positie houdt tijdens wassen en desinfecteren. Het betreffende milieuvriendelijke onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal for Cleaner Production.

Onderzoekers Bart van Straten en Tim Horeman van de TU Delft ontwikkelden samen met het Maasstad Ziekenhuis en GreenCycl een methode om van polypropyleen inpakpapier een nieuw product te maken. “Het is fantastisch dat we samen met de wetenschappers van de TU Delft dit resultaat hebben behaald. Een veelbelovende stap op het gebied van het terugdringen van medisch afval,” zegt Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. Wereldwijd gebruik van afval als grondstof draagt bij aan het verlagen van de milieu-impact op grote schaal en daarmee de klimaatverandering.

Groeiende berg ziekenhuisafval

Polypropyleen inpakpapier wordt gebruikt om medische instrumenten in te pakken en te steriliseren. Door het smelten van het inpakpapier, kunnen er medische hulpmiddelen van gemaakt worden zoals het blauwe kruisje voor scharnierende instrumenten. De ziekenhuiszorg zorgt voor 7% van de CO2-uitstoot in Nederland. De groeiende afvalberg in ziekenhuizen komt onder meer door het toenemend gebruik van wegwerpproducten.

Smelten inpakpapier

Een goed voorbeeld van ziekenhuisafval is het genoemde polypropeen-inpakpapier waarvan liefst 1,3 miljoen kilo per jaar in Nederlandse ziekenhuizen wordt gebruikt. Dat inpakpapier hoeft nu niet meer op de afvalberg gestort te worden, maar kan gebruikt worden voor medische producten. Voor dit onderzoek haalde afvalverwerker Renewi het schone inpakpapier dat in de operatiekamer van het Maasstad werd gebruikt in speciale tonnen op zodat het omgesmolten kon worden.

Digitalisering helpt óók bij CO2-reductie

Naast het terugdringen van de afvalberg in de zorg en recycling, is inzetten van digitalisering in de zorg belangrijk om CO2-reductie te realiseren. Digitalisering in de zorg heeft ‘dankzij’ de coronacrisis een vlucht genomen. Tegelijk heeft digitalisering de zorg behoed voor erger, als oplossing in een periode waarin fysiek contact niet mogelijk of wenselijk was. Nu is er nóg een crisis die smacht naar digitale oplossingen: de klimaatcrisis. Deze crisis staat nog lang niet prominent genoeg op de agenda, betogen de initiatiefnemers van de ‘Klimaatcasus voor digitale gezondheid’: zorgstrateeg Lucien Engelen, RvB-voorzitter van het Maastricht UMC+ Helen Mertens en RvB-voorzitter van het Radboudumc Bertine Lahuis – in samenwerking met Deloitte, het ministerie van VWS en het Laurentius ziekenhuis in Roermond.