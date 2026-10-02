ZonMw-subsidie voor studie opschaling slimme infuustechnologie

Het LUMC, Rijnstate en UMC Utrecht krijgen 150.000 euro van ZonMw voor onderzoek naar de opschaling van slimme infusietechnologie. De drie ziekenhuizen gaan de komende periode onderzoeken waarom de invoering van deze digitale zorgtechnologie in de praktijk niet overal even snel verloopt. Het doel is om knelpunten in kaart te brengen en ziekenhuizen handvatten te geven om slimme infuustechnologie sneller en breder toe te passen.

Slimme infuustechnologie kan bijdragen aan veiligere en efficiëntere medicatietoediening. Zo kan de technologie medicatiefouten helpen voorkomen, gegevens automatisch registreren in het elektronisch patiëntendossier en het aantal onnodige alarmen verminderen. Toch blijkt de implementatie weerbarstig. Waar sommige ziekenhuizen de technologie succesvol inzetten, lopen zorgverleners elders aan tegen technische, organisatorische, financiële en procesmatige obstakels.

Zoeken naar succesfactoren

Het onderzoek staat onder leiding van Susanne van Engelen (LUMC), Annemoon Timmerman (UMC Utrecht) en Bernke Papenburg (Rijnstate). Zij brengen in kaart welke meerwaarde slimme infusietechnologie in de praktijk heeft voor patiënten en zorgverleners en welke omstandigheden nodig zijn om die meerwaarde daadwerkelijk te benutten.

Daarvoor kijken de onderzoekers niet alleen naar ziekenhuizen waar de technologie al breed wordt toegepast, maar ook naar instellingen die nog aan het begin van de implementatie staan. In beide situaties observeren en meten zij de toepassing en spreken ze met zorgprofessionals, patiënten en andere betrokkenen. Zo willen ze inzicht krijgen in factoren die de invoering bevorderen én in knelpunten die de opschaling kunnen vertragen.

Opbrengsten

De onderzoekers brengen in kaart wat slimme infusietechnologie in de dagelijkse praktijk betekent voor patiëntveiligheid en het werk van zorgverleners. Daarbij kijken ze onder meer naar medicatiefouten, alarmen, registratie en de betrouwbaarheid van de systemen. Ook onderzoeken ze welke veranderingen in werkprocessen nodig zijn en waar de invoering in de praktijk vastloopt.

De resultaten moeten ziekenhuizen helpen om beter voorbereid met slimme infusietechnologie aan de slag te gaan. Het onderzoek moet duidelijk maken welke aanpak werkt, welke obstakels ziekenhuizen kunnen verwachten en welke voorwaarden nodig zijn voor succesvolle opschaling. Zo kan de technologie niet alleen veiliger worden ingezet, maar mogelijk ook onnodige handelingen en alarmen verminderen en zorgverleners meer tijd geven voor hun patiënten.

Minder alarmgeluid en registratiewerk

In april 2025 schreef ICT&health al over de toepassing van slimme infuuspompen in het LUMC. De technologie zorgde daar onder meer voor minder alarmgeluid en minder registratiewerk voor verpleegkundigen. Het nieuwe onderzoek richt zich op de volgende stap: inzicht krijgen in wat nodig is om dergelijke toepassingen ook in andere ziekenhuizen succesvol op te schalen.