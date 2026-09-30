Philips opent nieuwe omgeving voor patiëntmonitoring in Best

Philips opende woensdag 30 september in Best een nieuw onderdeel van zijn Experience Center rond patiëntmonitoring. Tijdens het event liet het bedrijf zien hoe monitoring, data en slimme workflows kunnen worden ingezet van huisarts tot ziekenhuis en thuis. Met vier praktijksituaties, waaronder hartritmeregistratie, een stillere IC en overgangszorg en de inzet van verbonden patiëntdata wil Philips laten zien hoe zorgprofessionals relevante signalen beter kunnen benutten zonder patiënten onnodig te beperken.

De nieuwe omgeving in het Philips Customer Experience Center is ingericht rond situaties die zorgprofessionals in de praktijk tegenkomen. Bezoekers kunnen er niet alleen demonstraties bekijken, maar ook zelf ervaren hoe monitoring, data en workflows op elkaar kunnen aansluiten. In de ruimte worden zorgsituaties nagebootst om dat zo realistisch mogelijk te maken.

Een van de scenario’s draait om een patiënt met mogelijke hartritmestoornissen. De patiënt krijgt eerst een ECG bij de huisarts. Als een momentopname onvoldoende informatie geeft, zorgt langdurige ritmeregistratie tijdens het dagelijks leven van de patiënt voor een zo compleet mogelijk beeld. Tijdens de demonstratie laat Philips zien hoe zorgprofessionals verschillende metingen met elkaar kunnen vergelijken en beoordelen. Daarmee ontstaat volgens het bedrijf een doorlopend cardiologisch patiëntverhaal, in plaats van een reeks losse metingen.

Minder alarmen, meer context

Ook de hoeveelheid alarmen op een intensive care staat centraal. Op een IC komen signalen van verschillende apparaten tegelijkertijd binnen. Dat kan het voor zorgprofessionals lastig maken om te bepalen welk signaal op dat moment daadwerkelijk actie vereist.

Philips demonstreert daarom een alarmsituatie waarbij monitorinformatie in context wordt geplaatst. Een melding wordt daarbij bij de juiste zorgprofessional onder de aandacht gebracht, terwijl relevante informatie ook buiten de patiëntenkamer beschikbaar is. Het doel is volgens Philips niet om alarmen simpelweg te verminderen, maar om zorgprofessionals beter te ondersteunen bij het bepalen welke signalen daadwerkelijk aandacht vragen. De hoeveelheid alarmen op een intensive care krijgt daarbij steeds meer aandacht. Eerder schreven we ook over onderzoek van het UMC Utrecht en Philips dat zich richtte op een zogenoemde Smart Healing Environment, waarin onder meer slim alarmbeheer centraal staat.

Monitoring tijdens overgang naar huis

Een derde scenario richt zich op de overgang van intensieve zorg naar de verpleegafdeling en uiteindelijk naar huis. Juist tijdens die overdrachten kan relevante patiëntinformatie verloren gaan, terwijl de zorgbehoefte verandert.

Draadloze monitoring en wearables kunnen volgens Philips helpen om vitale waarden ook buiten de traditionele patiëntenkamer te volgen. Daardoor hoeft een patiënt niet voortdurend aan een bedmonitor gekoppeld te blijven. Zorgprofessionals kunnen veranderingen eerder signaleren, terwijl patiënten meer bewegingsvrijheid houden.

Verbonden patiëntdata voor meer inzicht

Ten slotte laat Philips met zijn oplossingen voor acute care informatics zien hoe zorgorganisaties patiëntgegevens en alarminformatie uit verschillende medische systemen kunnen verbinden, structureren en inzichtelijk maken. Door deze data beschikbaar te maken voor zorgteams ondersteunt Philips betere klinische besluitvorming, efficiëntere werkprocessen en continue verbetering van de patiëntenzorg, ongeacht de gebruikte apparatuur of leverancier.

AI groeit in de zorg, maar patiënt kijkt anders

Tijdens het evenement besprak Philips ook de Nederlandse Future Health Index 2026. Uit het onderzoek blijkt dat AI voor een groot deel van de zorgprofessionals inmiddels onderdeel is van de dagelijkse praktijk. Zo zegt 63 procent efficiënter te werken door AI en vindt 74 procent dat de voordelen inmiddels opwegen tegen de risico’s. Van de ondervraagde zorgprofessionals ziet 91 procent mogelijkheden om met AI de zorg te verbeteren.

“Zorgprofessionals geven aan dat AI niet langer alleen een belofte voor de toekomst is en dat stemt mij optimistisch”, zegt Léon Kempeneers, Managing Director Philips Benelux. “Nederlandse zorgverleners ervaren nu al dat AI hen kan helpen om informatie sneller samen te brengen en processen efficiënter te organiseren. AI kan ons veel opleveren, mits verantwoord geïmplementeerd en schaalbaar. Een goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld AI die MRI-onderzoeken helpt versnellen, of wanneer AI zorgprofessionals ondersteunt bij het analyseren van hartritmedata. Zo kunnen we met technologie bijdragen aan betere zorg voor meer mensen, en dat vormt onze stip op de horizon”, aldus Léon Kempeneers.

Het beeld onder patiënten is minder positief. De helft van de patiënten is optimistisch over de bijdrage van AI aan betere zorg. Daarmee ontstaat een verschil tussen de manier waarop zorgprofessionals en patiënten naar de technologie kijken. Een belangrijke factor daarbij is kennis en scholing. Van de zorgprofessionals geeft 83 procent aan dat training in het gebruik van AI op de werkvloer onvoldoende of niet structureel beschikbaar is. De cijfers benadrukken volgens Philips het belang van betrouwbare toepassingen, transparantie en voldoende ondersteuning voor zorgprofessionals bij het gebruik van AI.

Van technologie naar dagelijkse praktijk

Met het nieuwe onderdeel van het Experience Center wil Philips technologie nadrukkelijk verbinden aan de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals. De verschillende scenario’s laten daarbij zien dat patiëntmonitoring niet ophoudt zodra een patiënt de ziekenhuiskamer verlaat. De uitdaging verschuift juist naar het verbinden van informatie uit verschillende momenten en zorgomgevingen.

De vraag is daarbij niet alleen hoeveel data beschikbaar zijn, maar vooral hoe zorgprofessionals daar op het juiste moment de relevante informatie uit kunnen halen. Dat geldt zowel voor een patiënt die thuis zijn hartritme laat registreren als voor een verpleegkundige die op de IC tussen tientallen signalen moet bepalen welke melding directe aandacht vraagt.

De uitdaging om grote hoeveelheden patiëntdata bruikbaar te maken, speelt ook bij nieuwe AI-toepassingen. Philips presenteerde eerder dit jaar AI-platformen die continue monitoring en diagnostische informatie met elkaar verbinden.