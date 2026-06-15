Zorgmedewerkers zien kansen voor tijdswinst

Zorgprofessionals zien volop mogelijkheden om hun werk efficiënter in te richten. Uit onderzoek van IT-dienstverlener Ictivity onder 1.025 zorgmedewerkers blijkt dat 62 procent denkt dagelijks tijd te kunnen besparen door relatief kleine veranderingen in werkprocessen. Tegelijkertijd geeft een kwart van de respondenten aan zelf al verbeteringen te hebben doorgevoerd om het werk efficiënter te maken en de kwaliteit van zorg te ondersteunen.

De uitkomsten illustreren hoe zorgverleners, ondanks hoge werkdruk en personeelstekorten, actief zoeken naar manieren om administratieve lasten te verminderen en meer tijd vrij te maken voor patiënten en cliënten. Slechts 21 procent van de ondervraagden ziet echter dat dergelijke verbeterinitiatieven ook breder binnen de organisatie worden overgenomen.

AI en slimme werkwijzen

Uit het onderzoek blijkt dat zorgprofessionals steeds vaker technologie inzetten om tijd te besparen. Zo noemen respondenten het gebruik van AI-tools voor verslaglegging, waarbij gesproken rapportages automatisch worden omgezet in tekst. Anderen gebruiken spraakmemo’s, digitale planningstools of aangepaste werkprocessen om efficiënter te werken.

De nadruk ligt daarbij niet uitsluitend op technologische innovaties. Ook praktische verbeteringen in de organisatie van werkzaamheden en samenwerking tussen collega’s worden genoemd als manieren om tijd vrij te spelen. De gemene deler is dat zorgverleners proberen administratieve handelingen te beperken, zodat meer aandacht kan uitgaan naar de directe zorgverlening.

Volgens Bart van Bokhoven, segmentmanager Zorg bij Ictivity, laat het onderzoek zien dat er op de werkvloer veel innovatiekracht aanwezig is. Organisaties zouden volgens hem meer kunnen profiteren van de kennis en ervaring van medewerkers door succesvolle initiatieven breder uit te rollen.

Meer tijd voor patiënten én medewerkers

De vraag wat zorgprofessionals zouden doen met vijf extra minuten per dag levert een duidelijk beeld op van de prioriteiten binnen de sector. Ruim een derde van de respondenten (34 procent) zou die tijd besteden aan extra aandacht voor patiënten of cliënten. In verpleeg- en verzorgingshuizen loopt dat aandeel zelfs op tot de helft van de ondervraagden.

Daarnaast geeft 18 procent aan de gewonnen tijd te gebruiken voor een korte pauze of herstelmoment. Dat wijst erop dat efficiëntiewinst niet alleen kan bijdragen aan betere patiëntenzorg, maar ook aan het welzijn van medewerkers.

De onderzoekers suggereren dat het beter benutten van ideeën vanuit de werkvloer organisaties kan helpen om werkdruk te verlagen en personeel duurzaam inzetbaar te houden. In een sector die kampt met een toenemende zorgvraag en aanhoudende personeelstekorten, kan iedere bespaarde minuut waardevol zijn. De resultaten benadrukken dat veel oplossingen al binnen zorgorganisaties aanwezig zijn, maar dat verdere opschaling en organisatorische ondersteuning nodig zijn om hun potentieel volledig te benutten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Ictivity onder 1.025 Nederlandse zorgprofessionals. Naast gesloten vragen werden ruim 3.100 open antwoorden geanalyseerd en thematisch geordend met behulp van AI, waarna de resultaten handmatig zijn gecontroleerd.

Digitale vaardigheden

In editie 6 van ICT&health (2025) publiceerden wij een artikel naar aanleiding van een onderzoek van de Coalitie Digivaardig in de Zorg waarin aangetoond werd dat gebrekkige digitale vaardigheden zorgprofessionals nog altijd veel tijd kosten. Volgens hoogleraar digitale ongelijkheid Alexander van Deursen zijn digitale vaardigheden essentieel om zorgmedewerkers mee te laten bewegen met de toenemende digitalisering van de zorg. Observaties van 85 zorgmedewerkers tonen grote verschillen in digitale vaardigheden: sommige medewerkers werken efficiënt met digitale systemen, terwijl anderen aanzienlijk meer tijd nodig hebben.

Minder digivaardige medewerkers durven bovendien niet altijd hulp te vragen, waardoor een digitale kloof ontstaat op de werkvloer. Van Deursen waarschuwt dat onvoldoende digitale vaardigheden kunnen leiden tot fouten in dossiers en verkeerde interpretaties van data, vooral nu AI en data-analyse steeds belangrijker worden. Hij pleit daarom voor structurele scholing, ondersteuning op de werkvloer en de inzet van digicoaches om digitale inclusie en veilige zorg te bevorderen.