AI verankeren in de zorg: makkelijker gezegd dan gedaan

In de huidige gezondheidszorg ligt de nadruk bij de meeste disciplines op de expertise van artsen en verpleegkundigen. Digitale technologie speelt vaak nog een geringe rol. Dit is historisch zo gegroeid: voorheen was de kennis van de zorgverlener genoeg om het juiste oordeel te vellen over een ziekte of bijpassende behandeling. Sinds de opkomst van wetenschappen als moleculaire biologie, genetica en ‘omics’ weten we steeds meer over het ontstaan en bestrijden van ziekte. Artsen kunnen nu beschikken over veel meer data bij het maken van een besluit over een ziekte of behandeling. Artificial Intelligence (AI)-oplossingen spelen daarbij een belangrijke rol. Toch is de inzet van AI nog lang geen mainstream in de klinische praktijk. Daarvoor moet nog aantal hordes worden genomen.