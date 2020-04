Langere pilot brengt nieuwe inzichten Robot Phi vergroot zelfstandigheid cliënt

In 2019 logeerde sociale robot Phi twee weken bij een cliënt. Phi hielp hem toen bij zijn dagelijkse activiteiten, in nauwe samenwerking met zijn begeleiders. De ervaringen waren positief: de cliënt kreeg dankzij Phi meer rust in zijn hoofd en structuur in zijn leven. In 2020 krijgt deze pilot een nieuwe impuls, nu met een logeerperiode van in eerste instantie vier maanden (wegens de coronacrisis naar zes maanden verlengd). Hierin bekijken we of de ervaringen vergelijkbaar zijn met die tijdens de eerdere proef. Ook doet het robotteam nieuwe inzichten op voor de verdere ontwikkeling van de robotsoftware.