Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) vereenvoudigd en verruimd ‘Samenwerken aan opschaling e-health in Nederland’

Sinds maart vorig jaar loopt vanuit het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Deze regeling stimuleert het gebruik van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren, door in te zetten op structurele inbedding en duurzame bekostiging. Het gaat om bewezen toepassingen die de kwaliteit van leven verbeteren, zodat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking langer thuis kunnen wonen. Er is tot het einde van 2021 nog een ruim budget beschikbaar. De regeling is sinds 1 februari 2020 vereenvoudigd en verruimd. Verder is er in het kader van de coronacrisis een speciale noodregeling toegevoegd. Hoe ziet de regeling er nu uit en wat zijn de ervaringen tot nu toe?