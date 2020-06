Dealen met digitale starters: praktische tips voor de ICT’er

ICT’ers en zorgprofessionals lijken soms in totaal verschillende werelden te leven. Een nieuwe gadget wordt door de ICT’er meteen enthousiast geprobeerd, terwijl een zorgprofessional dat vooral veel ‘gedoe’ vindt. Om een brug te slaan, komt de coalitie Digivaardig in de zorg met tips voor ICT’ers in de zorg om digitale starters beter te begrijpen en te helpen.