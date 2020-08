Hoog tijd voor coschap digitalisering en innovatie

Door de coronacrisis komen verschillende werelden versneld bij elkaar: overheid, zorgaanbieders, leveranciers en patiënten. Daar zijn Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid bij VWS en Mark Van Houdenhoven, bestuursvoorzitter Sint Maartenskliniek, het snel over eens. Maar het vraagt van ieder veld wel aandacht om die versnelling vast te houden. Bijvoorbeeld met een coschap voor jonge dokters, zodat ze zich digitalisering kunnen eigen maken. Of een coschap voor bedrijven, om ze in hun hart te raken met het specifieke karakter van de zorg.