Vinood Mangroelal , Carolien Nijhuis, KPN: ‘Aan de basis van passende zorg ligt de juiste verbinding’

De zorg groeit toe naar een stelsel van passende zorg, om de patiënt heen georganiseerd. Onderdeel hiervan is digitale zorg. Deze digitalisering is nodig om de best passende zorg voor mensen mogelijk te maken, maar ook bittere noodzaak om ons kwalitatief goede zorgstelsel overeind te houden. Aan de basis van elke digitale vorm van passende zorg ligt een passende digitale verbinding, stellen Vinood Mangroelal van KPN Health en Carolien Nijhuis (KPN IoT & data services). “Om die te leveren, werken wij zowel binnen als buiten KPN in een netwerk samen. Zo leveren wij totaaloplossingen waar de zorg echt iets aan heeft, getoetst binnen ons netwerk.”