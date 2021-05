Eerste lichting studenten met kansrijke digitale zorginitiatieven

Allereerst is daar de opbouw van je team en organisatiecultuur. Mieke Smeding van Bol.com nam ons mee in hoe zij ervoor gezorgd hebben dat ze 100 procent focus op hun klant en service weten te houden. Bol.com gebruikt daarvoor – net als wij bij Luscii doen – holocracy: het organisatieconcept dat gebaseerd is op zelfsturing. Heel erg inspirerend is te zien dat er tijdens de mini-opleiding spontaan dergelijke zelfsturende teams ontstaan zijn rondom diverse zorginitiatieven, zoals Frederieke, Janneke en Eline met hun prachtig app VIKTOR voor mensen met borstkanker.

Productkant aan bod

Daarna kwam de productkant van zorginitiatieven aan bod. De studenten hadden uiteenlopende ideeën. Het centrale thema bleek achteraf echter hetzelfde: het ‘klein maken’ van je idee. Veel van de plannen waren groot en complex, waardoor starten bijna onmogelijk is omdat je door de bomen het bos niet meer ziet. Bijvoorbeeld omdat je meerdere verdienmodellen naast elkaar hebt voor verschillende doelgroepen. Of omdat je zoveel functies bedacht hebt in je product dat je het risico loopt te ver voor de troepen uit te gaan ontwikkelen – en er dan achter te komen dat de behoefte van je kersverse gebruikers heel anders is.

Ook al waren sommigen teleurgesteld met het advies hun plannen te beperken tot een ‘minimal viable product’, of MVP, toch is het ze allemaal gelukt. Zoals YourBabyBasics van deelnemer Lienke dat begon als een alomvattend concept en nu is uitgewerkt als online spoedcursus voor kersverse ouders over hoe zij hun kroost een goede en veilige start kunnen geven. Of het idee van verpleegkundig specialist Agnes dat met My Nursense Partners verpleegkundigen een stem geeft in de ontwikkeling van zorginnovaties doordat bedrijven al in een vroege fase aangesloten verpleegkundigen via het digitale My Nursense platform om advies kunnen vragen over ontwerp of zelfs bètaversies kunnen laten testen.

Als dan je team en product staat, is het belangrijk dat je dit in een maatschappelijke omgeving als de zorg aan de man of vrouw weet te brengen. Hier kregen we naast de literatuur hulp van de gastdocenten Jeroen van der Heijden van FocusCura en Wout Tilders van The Story of Brent. Op basis van de Archetypes van Jung hebben de studenten hun eigen prachtige nieuwe zorgmerken gecreëerd. Zoals Phytian, het slimme algoritme om wachtlijsten weg te werken van Rinus en Monica. Of David’s concept Share2Care dat patiënten koppelt aan onderzoek waarbij zij data met onderzoekers kunnen delen.

Het businessmodel

Het laatste deel bleek voor sommigen niet het meest leuke onderwerp. Maar toch moesten we er doorheen want het wordt te vaak vergeten: het businessmodel. In een werkcollege stonden we stil bij mogelijkheden die er in ons verzekeringsstelsel zijn. Maar elke student maakte voor de eigen zorgdienst een financieel plan. Dat bleek lastig en is heel wat anders dan een subsidie aanvragen.

Ik vond het tekenend hoe deelnemers van buiten de zorg afgeschrikt werden door het woud aan financiële regels rond vergoedingen en de wet- en regelgeving waar je als digitale zorgdienst aan moet voldoen. Zeker vanaf 26 mei als de nieuwe wetgeving rond medische hulpmiddelen ingaat. Maar ook dit is gelukt, zoals met Follow Web voor tandartsen van Marnix, de ouderen woon-booking.com van Christina of Biljana’s plan voor digi dokter Eva.

Pitch zorginitiatieven

Terwijl ik dit schrijf, hebben de meesten hun pitch geoefend. Voor sommigen is het een spel en vooral zinvolle kennis voor in hun dagelijks werk. Maar er is een aantal deelnemers die echt geraakt is en hun idee ook echt in de praktijk gaan brengen. De groep ‘dragons’ met impact-investeerders Warner Philips van Rubio en Eva de Mol van CapitalT, Funda-CEO Quintin Schevernels, OLVG-bestuurder Maurice van den Bosch, Rabobank directeur Michel van Schaik, zorgondernemer Loek Winter en een heuse Special Forces-operator van ThreeFront team coaching gaan de deelnemers over hun digitale zorginitiatieven aan de tand voelen. Dit terwijl hoogleraren Gerard Mertens en Cornelis Boersma de wetenschappelijke kennis toetsen.

Ik vind het reuze spannend wie er gaat winnen. Hij of zij mag gratis meedoen aan het vervolg ‘Healthcare Scale-up’ dat in september start. Wie weet zien we sommige van de ideeën straks wel verschijnen als nieuwsbericht op ICT&health: “Nieuwe Nederlandse zorgdienst maakt het verschil voor patiënten!” WOW, wat is het toch leuk om samen zo lekker creatief en ondernemend bezig te zijn met deze groep zorgverleners, techneuten, zorgmanagers en toekomstig ondernemers.

