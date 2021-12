16 innovaties die in 2022 zorg en welzijn moeten verbeteren

Revolve Air

Een lichtgewicht en mobiele rolstoel. Opgevouwen heeft het de grootte van handbagage (die voldoet aan de normen van universele beperkingen voor handbagage) en ziet het eruit als een kleine koffer. De fabrikant is van plan om automatische verhuurstations te bouwen op luchthavens, treinstations en stadscentra.

Afbeelding: Revolve Air.

Nike GO FlyEase

De eerste handsfree schoen. Het is uitgevonden om het leven van mensen met beperkte mobiliteit en handicaps, die het vaak moeilijk vinden om hun veters te strikken, gemakkelijker te maken.

Afbeelding: Nike.

OrCam Read

Readers die tekst omzetten in woorden voor mensen met dyslexie en een visuele beperking. Het apparaat legt de hele pagina in één keer vast en leest deze voor aan de gebruiker. Geschat wordt dat minstens 5-10 procent van de bevolking enige vorm van dyslexie heeft, wat een leesstoornis is.

Afbeelding: OrCam Read.

Caption AI

‘s Werelds eerste en enige door de FDA goedgekeurde AI-geleide echografiesysteem geeft zorgverleners nieuwe mogelijkheden om echografie-onderzoeken te verkrijgen en te interpreteren. Met deze software kunnen gezondheidswerkers – ongeacht hun eerdere ervaring met echografie – USG overal uitvoeren.

Afbeelding: Caption AI.

Tonal

Een hele sportschool in huis dankzij één klein apparaat aan de muur. Uitschuifbare armen maken het mogelijk om krachtoefeningen te doen. Een personal trainer en advies op basis van data-analyses uitgevoerd door het AI-systeem helpen bij het optimaliseren van de training.

Afbeelding: Tonal.

NeuroSphere-kliniek

Een virtuele kliniek ontwikkeld door Abbott om te zorgen voor patiënten die een neuromodulatiebehandeling ondergaan (elektrische pijnbehandeling), goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Het systeem stelt een patiënt in staat om zowel met een arts te communiceren als op afstand stimulatie-instellingen in realtime te ontvangen, ongeacht de locatie.

Afbeelding: Abbott.

Robin de robot

Kinderen zijn dol op robots. Robin is een op onderzoek gebaseerde kindvriendelijke robot voor emotionele ondersteuning die stress bij pediatrische patiënten vermindert en de samenwerking tussen hen en het medisch personeel bevordert. De robot troost kleine patiënten en vermaakt ze tijdens de ziekenhuisopname. Deze vriendelijke metgezel is ook gemakkelijk te steriliseren.

Purrble

Een knuffelbaar interactief speelgoed dat elk kind kan helpen kalmeren en herstellen na heftige emoties. Als het hart van Purrble snel klopt, moet het worden geknuffeld en geaaid totdat het hartritme zich stabiliseert, wat onder zijn vacht te voelen is.

Afbeelding: Sprout.

Rendever Live

Een virtual reality-platform dat speciaal is ontworpen voor gemeenschappen die bestaan ​​uit ouderen en zorgorganisaties. Rendever doorbreekt sociaal isolement door de kracht van virtual reality en gedeelde ervaringen.

Afbeelding: Render.

Linus Health DCT-klok

Deze test bestaat uit het tekenen van een klok uit het geheugen, wat minder dan drie minuten duurt. Het is een eenvoudige en nauwkeurige methode om cognitieve stoornissen en de ziekte van Alzheimer op te sporen. De diagnose is gebaseerd op een analyse van het beeld uitgevoerd door AI-algoritmen.

Afbeelding: Linus Health.

GIBLIB

Een VR-toepassing en een geaccrediteerd studieprogramma voor artsen op basis van virtuele beelden uit een operatiekamer die live worden uitgezonden of opgenomen als video-tutorials.

Afbeelding Giblib.

Stentrode – Synchron

Een implanteerbaar apparaat dat de hersenen verbindt met een computer, hersenactiviteit vertaalt en het zenuwstelsel stimuleert vanuit de binnenkant van een bloedvat, zonder dat een open hersenoperatie nodig is.

Afbeelding: Synchron.

COVID-19 thuistesten

Thuistests, zoals die ontwikkeld door Abbott, hebben een revolutie teweeggebracht in de vroege diagnose van coronavirus. Het enige dat u nodig heeft, is een neusuitstrijkje en het resultaat is binnen enkele minuten beschikbaar. De hoge beschikbaarheid van dergelijke tests is een krachtig wapen in onze strijd tegen de verspreiding van het virus.

Afbeelding: Abbott.

Covid-19-vaccins

Wat in 2021 zeker een van de leiders op het gebied van innovatie moet worden, zijn COVID-19-vaccins op basis van de revolutionaire mRNA-technologie die ons ook hoop geeft op een effectievere kankerbehandeling.

Flesjes met Pfizer-BioNTech en Moderna coronavirusziekte (COVID-19) vaccin-labels. REUTERS/Dado Ruvic.

TimeChi

Een eenvoudig hulpmiddel dat niet alleen de productiviteit verhoogt, maar ook de mentale balans op de werkplek verbetert. Een timer op het bureau meet de duur van intensief werk, plant pauzes en stelt je in staat om je gedrag te analyseren.

Afbeelding: TineChi.

Emme Smart

Het anticonceptieprogramma van Emme combineert traditionele anticonceptie met een mobiele applicatie en een modieuze tas die in elke dameshandtas past. Zijn dergelijke combinaties van digitale tools en klassieke medicijnen de toekomst van de farmacie?

Afbeelding: Emme.

Bekijk hier het oorspronkelijke artikel op ICT&health International.