3D-geprinte organoïden versnellen darmonderzoek

Onderzoekers van Cincinnati Children's Hospital Medical Center hebben een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van functionele menselijke darmorganoïden. Dankzij speciaal ontworpen 3D-geprinte kweekstructuren kunnen onderzoekers nu grotere en complexere mini-darmen produceren die bovendien zelfstandig zenuwcellen ontwikkelen.

De nieuwe methode versnelt de rijping van de organoïden aanzienlijk en kan in de toekomst bijdragen aan regeneratieve geneeskunde, medicijnonderzoek en gepersonaliseerde behandelingen. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in Nature Biomedical Engineering.

Snellere groei

Organoïden zijn miniatuurversies van menselijke organen die in het laboratorium worden gekweekt uit stamcellen. Ze worden al langer gebruikt voor fundamenteel onderzoek en medicijntesten, maar het opschalen naar grotere, functionele weefsels blijkt complex.

Het onderzoeksteam van Cincinnati Children’s ontwikkelde daarom een zogenoemd “confined culture system” (CCS). Hierbij worden met behulp van 3D-printtechnologie speciale trays gemaakt van chirurgisch harsmateriaal en siliconen. De trays bevatten smalle groeven waarin bolvormige organoïden dicht naast elkaar worden geplaatst.

Deze gecontroleerde omgeving stimuleert de afzonderlijke bolletjes om samen te smelten tot grotere, buisvormige structuren die lijken op menselijke darmweefsels. Binnen zes dagen vormen de losse organoïden één geheel, waarna verdere groei plaatsvindt in een speciale hydrogelomgeving. Volgens de onderzoekers bereikt het nieuwe systeem in veertien dagen hetzelfde ontwikkelingsniveau waarvoor eerdere methoden 28 dagen nodig hadden.

Zelfstandig zenuwstelsel

Een opvallende doorbraak is dat de nieuwe darmorganoïden zelfstandig functionele zenuwcellen ontwikkelen. Bij eerdere technieken moesten onderzoekers zenuwcellen apart toevoegen via complexe laboratoriumprocedures Volgens Holly Poling laat het onderzoek zien hoe technische innovaties biologische processen kunnen versnellen. Het CCS-platform biedt volgens haar niet alleen een efficiënte productiemethode, maar ook een schaalbaar systeem voor het bouwen van complexe menselijke weefsels.

De onderzoekers konden met de nieuwe methode functioneel darmweefsel produceren dat qua neuromusculaire eigenschappen sterk lijkt op menselijk darmweefsel. Na transplantatie in genetisch aangepaste ratten groeide het weefsel succesvol door tot stukken dunne darm van maximaal acht centimeter lang. Met eerdere protocollen bleef dat beperkt tot ongeveer één centimeter.

Ook Maxime Mahe benadrukt het belang van de geïntegreerde zenuwnetwerken. Volgens hem benut het systeem het natuurlijke zelforganiserende vermogen van cellen, waardoor structuren ontstaan die sterk overeenkomen met het menselijke maag-darmkanaal.

Regeneratieve geneeskunde

De technologie kan op termijn belangrijk worden voor patiënten met ernstige darmproblemen of beschadigd darmweefsel. Onderzoekers werken al jaren aan transplantabele organoïden die functies van de dunne darm, maag of dikke darm kunnen herstellen.

Daarnaast bieden grotere en complexere organoïden nieuwe mogelijkheden voor medicijnontwikkeling en ziekteonderzoek. Omdat de mini-organen realistischer functioneren dan eerdere modellen, kunnen onderzoekers nauwkeuriger bestuderen hoe ziekten ontstaan of hoe geneesmiddelen darmweefsel beïnvloeden.

Volgens Jim Wells verlaagt het nieuwe platform belangrijke drempels rond schaalbaarheid en reproduceerbaarheid. De relatief eenvoudige productiemethode maakt bredere toepassing binnen onderzoek en biomanufacturing mogelijk.

Klinische toepassingen

Hoewel volledige menselijke organen nog niet in het laboratorium kunnen worden gekweekt, zien onderzoekers de nieuwe technologie als een belangrijke stap richting klinische toepassingen. Chirurg en onderzoeker Michael Helmrath werkt al meer dan tien jaar aan darmorganoïden die geschikt zijn voor transplantatie bij patiënten.

Volgens Helmrath zouden gepersonaliseerde organoïden in de toekomst kunnen doorgroeien als onderdeel van het lichaam van de patiënt zelf. Dat zou vooral voor baby’s en kinderen met ernstige darmaandoeningen nieuwe behandelopties kunnen bieden, mogelijk zelfs zonder volledige orgaantransplantatie.

Voordat de technologie klaar is voor klinische studies bij mensen, is nog aanvullend onderzoek nodig. Toch benadrukken de resultaten hoe snel het vakgebied van organoïdegeneeskunde zich ontwikkelt en welke rol geavanceerde productietechnologieën zoals 3D-printing daarin spelen.

3D-geprint siliconen hart

In het Catharina Hart- en Vaatcentrum worden realistische 3D-geprinte siliconen harten ingezet ter voorbereiding op complexe hartoperaties. Hartchirurg Niels Verberkmoes en hartchirurg in opleiding Jules Olsthoorn verwachten dat deze techniek cardiochirurgie en cardiologie verder zal verbeteren.

Waar eerder harde plastic modellen werden gebruikt, kunnen nu flexibele siliconen harten worden geprint die sterk lijken op echt orgaanweefsel. Hierdoor kunnen chirurgen complexe ingrepen beter voorbereiden en vooraf de optimale operatiestrategie bepalen. Volgens Olsthoorn biedt een 3D-model meer inzicht dan scans, echo’s of foto’s alleen. Daarnaast helpt het siliconen hart bij gesprekken met patiënten: hartproblemen, behandelopties en risico’s kunnen visueel en begrijpelijk worden uitgelegd, wat patiënten als prettig en duidelijk ervaren.