Actieve inzet patiënt verhoogt effect slimme insulinepomp

Geavanceerde insulinepompen zoals de MiniMed 780G bieden mensen met diabetes type 1 steeds betere ondersteuning bij het reguleren van hun bloedsuikerspiegel. Toch blijkt het succes van deze technologie sterk afhankelijk van het gedrag van de gebruiker. Dat concludeert Martijn Vrouenraets, masterstudent Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente, op basis van zijn afstudeeronderzoek.

Vrouenraets onderzocht bij 160 patiënten van ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in hoeverre gebruikers van slimme insulinepompen profiteren van optimale afstemming tussen mens en technologie. Zijn conclusie: hoe actiever patiënten hun pomp gebruiken, bijvoorbeeld door nauwkeurig maaltijden in te voeren en strengere instellingen toe te passen, hoe beter de resultaten. De studie laat zien dat het tijd binnen het gewenste glucosebereik (Time in Range, TIR) kan oplopen tot 90 procent, aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 70 procent zonder extra inzet. “De pomp kan veel, maar niet alles automatisch. Input van de patiënt blijft essentieel om tot optimale resultaten te komen,” aldus Vrouenraets.

Data-ondersteund beslismodel

Eén van de opvallende uitkomsten van het onderzoek was dat minder dan de helft (40%) van de patiënten de door Medtronic aanbevolen striktere pompinstellingen gebruikte. Veel zorgverleners aarzelden om deze instellingen toe te passen, uit angst voor hypoglykemieën.

Om die drempel te verlagen ontwikkelde Vrouenraets samen met het multidisciplinaire team van ZGT een praktische beslisboom, waarmee zorgverleners eenvoudiger kunnen bepalen wanneer strengere instellingen passend en veilig zijn. Sinds de introductie van dit hulpmiddel is het aantal patiënten dat optimaal gebruikmaakt van de pompinstellingen gestegen naar bijna 70 procent.

Technologie biedt verlichting, maar patiënt blijft centraal

Hoewel de technologie de ziektelast voor mensen met diabetes aanzienlijk vermindert, benadrukt Vrouenraets dat dagelijks management nog steeds inspanning vereist. “We zien duidelijk vooruitgang: waar patiënten vroeger met handmatige insulinepennen werkten, biedt de combinatie van pomp en sensor nu meer stabiliteit met minder moeite. Maar zelfs met deze slimme systemen kost diabeteszorg tijd en aandacht.”

Binnen zijn studie wist Vrouenraets technologie en klinische praktijk effectief te verbinden. Hij combineerde dataverzameling met gesprekken op de diabetespoli, en werkte nauw samen met verpleegkundigen, artsen en medisch technici. “Deze integratie van technologie in het dagelijks leven van patiënten maakt de diabeteszorg uniek. Ik ben blij dat mijn onderzoek direct toepasbaar is in de praktijk.”

Vrouenraets sloot zijn masteropleiding af met het cijfer 10 en neemt zijn kennis nu mee naar zijn nieuwe functie als Technisch Geneeskundige op de diabetespoli van het Medisch Spectrum Twente. Zijn onderzoek wordt momenteel voorbereid voor wetenschappelijke publicatie. “Ik wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met diabetes. Niet alleen door technologie, maar juist door technologie goed af te stemmen op de gebruiker”, aldus Vrouenraets.

Innovatie slimme insulinepompen

Enkele jaren geleden concludeerde een Nieuw-Zeelands onderzoek dat het bloedsuikergehalte bij diabetes type 1 patiënten die een slimme insulinepomp gebruikten beter gereguleerd kon worden wanneer de pomp in combinatie met door patiënten zelf ontwikkelde, open source, software, gebruikt werd. Uit het onderzoek bleek dat patiënten die gebruikmaakten van een open-source automatisch insuline-afgiftesysteem (AID-systeem) aanzienlijk vaker binnen de gewenste glucosewaarden bleven.

Eerder dit jaar was het Isala in Zwolle wereldwijd het eerste ziekenhuis waar een vernieuwde implanteerbare insulinepomp bij een diabetes type 1 patiënt geplaatst werd ten behoeve van een internationale studie naar de werking en betrouwbaarheid van een nieuwe generatie slimme, implanteerbare, insulinepompen, speciaal ontwikkeld voor een specifieke groep patiënten voor wie conventionele therapieën zoals injecties of uitwendige insulinepompen niet toereikend zijn.