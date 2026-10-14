Huisartsen en Consumentenbond naar rechter om GGZ-wachtlijsten

De Bevlogen Huisartsen en de Consumentenbond hebben het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gevraagd de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan te zetten tot handhaving van de zorgplicht van zorgverzekeraars. Tijdens de zitting op 13 oktober 2026 stelden de organisaties dat verzekeraars onvoldoende GGZ-zorg inkopen. Volgens hen leidt dat tot lange wachttijden voor patiënten en extra druk op huisartsenpraktijken. Het CBb doet op een later moment uitspraak.

Vooral mensen met ernstige en complexe psychische problemen moeten lang wachten op passende hulp. Volgens De Bevlogen Huisartsen en de Consumentenbond kan het uitblijven van behandeling leiden tot verdere achteruitgang en nieuwe problemen. Tijdige hulp kan volgens de organisaties veel leed voorkomen.

De gevolgen zijn ook merkbaar in de huisartsenpraktijk. Huisartsen en praktijkondersteuners ggz (POH-GGZ) begeleiden patiënten die niet tijdig bij gespecialiseerde hulp terechtkunnen. Daardoor krijgen zij te maken met zwaardere psychische problematiek en moeten zij soms ook gezinnen begeleiden die hierdoor ontwricht raken. Volgens De Bevlogen Huisartsen legt dat extra druk op praktijken die al zwaar belast zijn en blijft er minder tijd over voor andere patiënten.

Verzoek aan NZa

De Bevlogen Huisartsen hebben het probleem eerder bij de NZa aangekaart. De organisatie vindt dat de toezichthouder moet optreden wanneer zorgverzekeraars onvoldoende GGZ-zorg inkopen voor hun verzekerden. Omdat de NZa volgens de huisartsenorganisatie onvoldoende heeft ingegrepen, is de zaak nu aan de rechter voorgelegd.

Huisarts Bas Moen van De Bevlogen Huisartsen wijst op de gevolgen die de lange wachttijden dagelijks hebben voor patiënten en huisartsen. De organisatie wil met de rechtszaak bereiken dat de zorginkoopplicht van verzekeraars daadwerkelijk wordt gehandhaafd.

Consumentenbond sluit zich aan

Ook de Consumentenbond voert al langer actie tegen de lange wachttijden in de GGZ. De belangenorganisatie trekt in deze zaak samen op met De Bevlogen Huisartsen, omdat beide organisaties vinden dat mensen tijdig toegang moeten hebben tot noodzakelijke psychische hulp. Volgens Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, staan financiële afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders de toegang tot zorg in de weg. Zij stelt dat verzekeraars momenteel niet aan hun zorgplicht voldoen.

Het CBb doet op een later moment uitspraak in de zaak. Daarmee is nog niet duidelijk of de rechter de NZa zal verplichten op te treden tegen zorgverzekeraars die volgens de eisers onvoldoende GGZ-zorg inkopen.

Declaratiedata

De discussie over de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en de rol van de NZa bij GGZ-wachtlijsten speelt al langer. Twee jaar geleden berichtte ICT&health over de inzet van declaratiedata om wachttijden beter in kaart te brengen en de toegankelijkheid van GGZ-zorg te verbeteren. De NZa bereidde toen een proef voor om samen met zorgverzekeraars en vijf grote ggz-aanbieders te onderzoeken of declaratiedata gebruikt kunnen worden voor het genereren van goede wachttijdinformatie. Dit moest volgens de toezichthouder niet alleen bijdragen aan datakwaliteit, maar ook aan het verminderen van administratieve lasten.