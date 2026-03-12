Nictiz publiceert nieuwe release Medicatieproces 9

Nictiz heeft een nieuwe versie van de informatiestandaard Medicatieproces 9 gepubliceerd. De release, Medicatieproces 9.3.0 release candidate 2, werd op 26 februari beschikbaar gesteld en vormt een volgende stap in het verbeteren van de digitale uitwisseling van medicatiegegevens in de zorg.

De informatiestandaard wordt ontwikkeld binnen het landelijke programma Medicatieoverdracht. In dit programma werken verschillende zorgsectoren samen met softwareleveranciers, Nictiz, VZVZ, RSO Nederland en patiënten- en cliëntenorganisaties aan betere en veiligere gegevensuitwisseling rond medicatie.

Nieuwe functionaliteiten

In de nieuwste release zijn onder meer de zogenoemde ‘voorstelgegevens’ verder uitgewerkt. Deze functionaliteit maakt het mogelijk dat apothekers digitaal een voorstel sturen aan voorschrijvers om medicatie te starten, te stoppen, te wijzigen of te continueren. Daarmee kan de samenwerking tussen voorschrijvers en apothekers beter worden ondersteund.

Daarnaast zijn onderdelen van het deelproces Toedienen verder gedetailleerd beschreven. Dit moet zorgen voor een duidelijkere en meer uniforme vastlegging van medicatietoediening binnen informatiesystemen. Tegelijk met de release publiceerde Nictiz een vernieuwd functioneel ontwerp van Medicatieproces 9. Volgens de organisatie is dit ontwerp in het afgelopen jaar inhoudelijk aangescherpt en beter gestructureerd, zodat het een stabiele basis biedt voor verdere ontwikkeling en implementatie.

Eerste implementaties in voorbereiding

De nieuwe release vormt ook de basis voor de eerste praktijkimplementaties binnen de zogenoemde Kickstart, waarbij zorgaanbieders als eerste met de standaard gaan werken. In deze fase worden nieuwe functionaliteiten getest in de dagelijkse zorgpraktijk.

Een groot aantal softwareleveranciers is inmiddels bezig met het implementeren van Medicatieproces 9 in hun systemen. Zodra deze systemen met elkaar kunnen communiceren, wordt het mogelijk medicatiegegevens tussen zorgverleners beter te delen en een vollediger medicatieoverzicht te creëren. Volgens de betrokken partijen moet dit uiteindelijk bijdragen aan een hogere medicatieveiligheid en betere samenwerking tussen zorgverleners.

Meer informatie over het functioneel ontwerp is hier te vinden en de releasenotes van de nieuwe versie zijn hier in te zien.